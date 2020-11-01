Олег Тиньков выделит 20 миллиардов из семейного бюджета на помощь больным лейкемией

52-летний Олег Тиньков рассказал публике о создании собственной благотворительной организации и отметил, как важно сейчас помогать с донорством стволовых клеток людям в России. Для этого он готов выделять достаточно денег.

«Tinkoff Family Foundation в процессе оформления, и мы надеемся, что к февралю все юридические формальности будут улажены. Наша задача — сохранить жизни, сто уже хорошо, будем стараться сохранить 5 тысяч в год. Тут нужно разбираться и требуется время… Не думаю, что раньше 2022 года у нас будут результаты, и мы сдвинем эту гору. Мы готовы потратить на это до 20 миллиардов рублей (216 миллионов евро) наших семейных денег!» — заявил предприниматель.

По мнению Тинькова, страна должна унаследовать традиции европейских государств в вопросе лечения лейкемии. Он планирует приложить максимум усилий, чтобы отладить систему и сделать ее более доступной для нуждающихся.

Подписчики поддержали бизнесмена в его начинаниях и пожелали успехов. «Такие предприниматели, как вы, Олег, и должны становиться президентами, министрами. Тогда все будет работать эффективно»; «Олег, вы просто герой. Здоровья вам»; «Пусть вам хватит сил на выздоровление и на осуществление таких благих планов», — откликнулись в комментариях поклонники.

Напомним, что предприниматель не сразу рассказал публике об онкологическом заболевании — раке крови. Несмотря на то, что болезнь обнаружила себя в октябре прошлого года, признался он лишь в марте 2020. Это произошло по причине проблем с законом (в США предпринимателя обвинили в занижении доходов, что грозило ему сроком в шесть лет).