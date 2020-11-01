Елена Малышева показала очаровательного внука

Телеведущая Елена Малышева поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео со своим младшим внуком Артуром. Мальчик в обновках старательно отвечал на вопросы бабушки.
«Жил отважный капитан. Младший внук. Король Артур. В костюме, подаренном дедушкой Артуром», — подписала свой пост Малышева.
Главный российский теледоктор дождалась, пока малыш отдаст ей честь, а потом начала нежно ворковать с внуком.
«Кто ты? Покажи, какой ты капитан! Вот, какой ты капитан!» — попросила она его.
Подписчики Малышевой умилились едва выговорившему сложное для него слово мальчику. Малыш большую часть года живет с родителями в США, но прекрасно понимает русский язык.
«Милаха! Расти здоровеньким!»; «Смешной такой, похож на Вовочку из Тридевятого царства»; «Красавчик- капитан!» — написали они в комментариях.
Артур — второй внук Малышевой от ее старшего сына Юрия. Молодой человек учится на кардиолога в США и уже трижды радовал мать прибавлением в семействе. Они с женой воспитывают названных в честь дедушек Игоря и Артура, а с 2020 года — еще и дочку Анну. Младший сын телеведущей Василий пока не женат, он также проживает и Америке.