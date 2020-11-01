Вс, 1.11.2020
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Елена Малышева показала очаровательного внука

Елена Малышева

ФОТО: Artyom Geodakyan/TASS

Главный теледоктор России — уже трижды бабушка, пишет Пятый канал.

Телеведущая Елена Малышева поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео со своим младшим внуком Артуром. Мальчик в обновках старательно отвечал на вопросы бабушки.

«Жил отважный капитан. Младший внук. Король Артур. В костюме, подаренном дедушкой Артуром», — подписала свой пост Малышева.

Главный российский теледоктор дождалась, пока малыш отдаст ей честь, а потом начала нежно ворковать с внуком.

«Кто ты? Покажи, какой ты капитан! Вот, какой ты капитан!» — попросила она его.

Подписчики Малышевой умилились едва выговорившему сложное для него слово мальчику. Малыш большую часть года живет с родителями в США, но прекрасно понимает русский язык.

«Милаха! Расти здоровеньким!»; «Смешной такой, похож на Вовочку из Тридевятого царства»; «Красавчик- капитан!» — написали они в комментариях.

Артур — второй внук Малышевой от ее старшего сына Юрия. Молодой человек учится на кардиолога в США и уже трижды радовал мать прибавлением в семействе. Они с женой воспитывают названных в честь дедушек Игоря и Артура, а с 2020 года — еще и дочку Анну. Младший сын телеведущей Василий пока не женат, он также проживает и Америке.

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