Вс, 1.11.2020
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Брошенная Тарзаном Шульженко написала слезливые стихи

Сергей Глушко

ФОТО: Filippov Alexei/COVI

Пользователи Сети гадают, кому посвящено необычное творение начинающей актрисы, пишет Пятый канал.

Едва утих скандал вокруг звездной четы — певицы Наташи Королевой и Сергея «Тарзана» Глушко — как бывшая любовница последнего вновь завела фанатов. Провокационные фото с поцелуями в Instagram Анастасии Шульженко сменились на более скромные, а содержание постов стало поистине лирическим. После расставания с «ненаглядным» начинающая актриса подалась в поэты.

В своем произведении со сложной рифмой Анастасия сравнивает некого мужчину с НЛО, прилетевшим с другой планеты. Она молит любимый неопознанный объект как можно скорее ее покинуть и больше не пытаться ее держать. А чтобы возлюбленный не сильно страдал предлагает» ему забыться в алкоголе и табаке.

«Не жди меня больше у нашего подъезда

Я сложная, верь мне, нам не нужно быть вместе

Поболит и все пройдет.

НЛО, НЛО, исчезаешь мне назло

Затянулось, зажило — улети, как НЛО

НЛО, НЛО, наше время истекло

И пока не занесло, улети, как НЛО», 

— написала Шульженко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀❤️❤️❤️ Зачем друг другу опять мешать? Лети домой, ты с других планет И не пытайся меня держать Любимый неопознанный объект. Тебя не видно мне уж почти Остался точкой где-то вдалеке И ночью, чтобы сильно не грустить Все спрячешь в алко и табаке. Холодно, как среди тысячи созвездий Не жди меня больше у нашего подъезда Я сложная, верь мне, нам не нужно быть вместе Поболит и все пройдет. НЛО, НЛО, исчезаешь мне назло Затянулось, зажило — улети, как НЛО НЛО, НЛО, наше время истекло И пока не занесло, улети, как НЛО ________________________________________________ #ЕслиТыШипыПосеешьВиноградНеСоберёшь #АнастасияШульженко #DontGrowUpItIsaTrap #ShulzhenkoAnastasiya

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Те, кто еще недавно, казалось, встал на сторону бедной и запутавшейся девочки, активностью Анастасии были явно возмущены. Подписчики актрисы настаивали, что пора заканчивать «ломать комедию», а также посоветовали ей сменить «объект издевательств», имея в виду, конечно, Глушко.

«Задолбала!»; «Ну, сколько можно? Смени пластинку!»; «Любовь зла! А тебе, за то, что хотела увести чужого мужа, еще аукнется»,; «Он уже все забыл…так и вы забудьте! Про осень сочините лучше стихи!»; «Поэт из вас так себе… Перестаньте травить душу себе и капать людям на мозги», — обращались к бывшей любовнице Тарзана подписчики.

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