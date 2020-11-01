Брошенная Тарзаном Шульженко написала слезливые стихи

Едва утих скандал вокруг звездной четы — певицы Наташи Королевой и Сергея «Тарзана» Глушко — как бывшая любовница последнего вновь завела фанатов. Провокационные фото с поцелуями в Instagram Анастасии Шульженко сменились на более скромные, а содержание постов стало поистине лирическим. После расставания с «ненаглядным» начинающая актриса подалась в поэты.

В своем произведении со сложной рифмой Анастасия сравнивает некого мужчину с НЛО, прилетевшим с другой планеты. Она молит любимый неопознанный объект как можно скорее ее покинуть и больше не пытаться ее держать. А чтобы возлюбленный не сильно страдал предлагает» ему забыться в алкоголе и табаке.

«Не жди меня больше у нашего подъезда Я сложная, верь мне, нам не нужно быть вместе Поболит и все пройдет. НЛО, НЛО, исчезаешь мне назло Затянулось, зажило — улети, как НЛО НЛО, НЛО, наше время истекло И пока не занесло, улети, как НЛО»,

— написала Шульженко.

Те, кто еще недавно, казалось, встал на сторону бедной и запутавшейся девочки, активностью Анастасии были явно возмущены. Подписчики актрисы настаивали, что пора заканчивать «ломать комедию», а также посоветовали ей сменить «объект издевательств», имея в виду, конечно, Глушко.