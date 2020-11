Брошенная Тарзаном Шульженко написала слезливые стихи

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀❤️❤️❤️ Зачем друг другу опять мешать? Лети домой, ты с других планет И не пытайся меня держать Любимый неопознанный объект. Тебя не видно мне уж почти Остался точкой где-то вдалеке И ночью, чтобы сильно не грустить Все спрячешь в алко и табаке. Холодно, как среди тысячи созвездий Не жди меня больше у нашего подъезда Я сложная, верь мне, нам не нужно быть вместе Поболит и все пройдет. НЛО, НЛО, исчезаешь мне назло Затянулось, зажило — улети, как НЛО НЛО, НЛО, наше время истекло И пока не занесло, улети, как НЛО ________________________________________________ #ЕслиТыШипыПосеешьВиноградНеСоберёшь #АнастасияШульженко #DontGrowUpItIsaTrap #ShulzhenkoAnastasiya

