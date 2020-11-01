Анна Седокова назвала сумму своего гонорара в месяц

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова — одна из самых популярных женщин отечественного шоу-бизнеса. Прославилась артистка не только своим талантом, но и умением удерживать большую аудиторию, публикуя в соцсетях необычный контент.

Секрет успеха Анны во многом обусловлен ее прекрасными внешними данными, считают фолловеры звезды. Среди них есть и те, кто настаивает, что Седокова не только красавица, но еще и умница. Как бы то ни было, умению звезды зарабатывать деньги точно можно позавидовать.

Тем, кого давно интересовал вопрос о гонораре певицы, будет интересно узнать, что он исчисляется цифрой с шестью нолями. К слову, выяснилось это в очередном разговоре Седоковой с подписчиками в Instagram.

Что делать парню с зарплатой 50 тысяч рублей (540 евро), если любит такую как ты? Стоит подкатить?

— поинтересовался подписчик.

А вы уверены, что вам нужна женщина, которая зарабатывает 5000000 (53 950 евро)? Я думаю, вам будет слегка некомфортно,

— отреагировала на это Анна.

ФОТО: Пятый канал