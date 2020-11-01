Фадеев защитил дочку ведущего Первого канала, выступавшую на шоу «Голос»

Продюсер и музыкант Максим Фадеев считает, что судьи шоу «Голос» совершенно справедливо взяли на проект дочь ведущего Первого канала Александру Будникову. Об этом он высказался в Instagram, пишет RUS TVNET.
«Она блестяще владеет голосом, она филигранно пела, с великолепным тонким, музыкальным вкусом», – защитил он девушку.
Фадеев признал, что он и сам бы повернулся к Александре, если бы был судьей.
«Она заслуживает звания музыкант, потому что она пела очень музыкально, и не важно, кто у нее папа и какую должность он занимает. Она очевидная личность», – объяснил он.
Напомним, после выступления 18-летней Александры Будниковой на «Слепых прослушиваниях» в девятом сезоне шоу «Голос» разразился скандал. В адрес девушки и телеканала посыпались обвинения. Теперь Первый канал распространил заявление о том, что готовятся иски в суд за клевету.