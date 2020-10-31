Василиса Володина составила гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака

Овен

Основной конфликт будет между заработками и тратами. Нужно очень постараться, чтобы в течении 2021-го года даже при тех же заработках сохранить тот же материальный уровень. Старайтесь проанализировать куда вы тратите деньги, не делаете ли это зря. А может вы наоборот - тратите меньше, чем вы должны тратить. Может давно не вкладывались в образование, обучение, в какие-то покупки для себя, в какие-то впечатления. Проанализируйте это – именно ваши траты могут мешать вам по жизни двигаться дальше. Как избыточные, так и недостаточные.

Телец

Первый самый важный совет – держите себя в руках, не лезьте на рожон. Если вам страшно хочется все поменять именно в этом году, не оставив камня на камне от старой жизни – помните, что такие шаги можно делать только когда уж совсем нечего терять. То есть оцените – есть ли вам что терять. Если нечего – смело вперед за своей мечтой теми методами, которыми вы хотели. Если бы все-таки какую-то часть мира хотелось оставить с собой – я бы советовала подойти ко всем делам разумно.

Близнецы

Внезапно переживут целую серия крайние неожиданных событий и изменений. Эти события придут из неожиданного источника и полностью пошатнут вашу веру в себя, и в то - на что вы раньше могли рассчитывать. Основной источником неожиданности будут люди, которые рядом: партнеры как деловые, так и по браку, знакомые. Рассчитывать в ближайшие месяцы вы сможете только на себя. Для Близнецов самое время менять идеологию, рамки в которых они существуют, цели. Кому-то придется поменять работу, страну.

Рак

Представители этого знака зодиака «в домике». Могут привлекать других людей для помощи себе. Не самостоятельными усилиями, а чужой помощью продвигаться вперед. Быть скорее сторонним наблюдателем во всех жизненных процессах. Сложный год ожидает тех Раков, которые набрали кредитов и долгов. Во всех смыслах слова. Денежные долги советую вернуть как можно быстрее. Подумайте, что вы занимали у других людей – их время, помощь. И вернуть если не в стократном размере, то хотя бы в двойном.

Лев

Открываются потрясающие возможности в личной жизни. Холостые, незамужние, свободные Львы имеют все шансы обрести свою новую личную жизнь в 2021 году. На работе будут происходить большие изменения, но вы в силу своей активности в личном поле можете их даже не заметить или не сразу заметить. Они будут фундаментальными. Профессиональная сфера будет ярко конфликтовать с личной жизнью. Основная задача – примирить жажду наживы и жажду любви.

Дева