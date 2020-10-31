Сб, 31.10.2020
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Сыну певицы Жасмин запретили водить машину и покидать Россию

Певица Жасмин

ФОТО: Instagram

Сыну певицы Жасмин от первого брака 23-летнему Михаилу Семендуеву запретили садиться за руль и покидать Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, у Семендуева 567 неоплаченных штрафов ГИБДД. В основном за превышение скорости. Общая сумма штрафов составила 700 тысяч рублей (7553 евро).

Сесть за руль и выехать из России сын певицы не сможет до тех пор, пока не погасит штрафы.

Ранее сообщалось, что Жасмин переболела коронавирусом.

Певица Жасмин обрела популярность в 2000-х годах. Среди наиболее известных хитов исполнительницы — «Перепишу любовь», «Как ты мне нужен», «Самый любимый», «Головоломка» и «Дольче вита».

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