Сыну певицы Жасмин запретили водить машину и покидать Россию

Сыну певицы Жасмин от первого брака 23-летнему Михаилу Семендуеву запретили садиться за руль и покидать Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации канала, у Семендуева 567 неоплаченных штрафов ГИБДД. В основном за превышение скорости. Общая сумма штрафов составила 700 тысяч рублей (7553 евро).
Сесть за руль и выехать из России сын певицы не сможет до тех пор, пока не погасит штрафы.
Ранее сообщалось, что Жасмин переболела коронавирусом.
Певица Жасмин обрела популярность в 2000-х годах. Среди наиболее известных хитов исполнительницы — «Перепишу любовь», «Как ты мне нужен», «Самый любимый», «Головоломка» и «Дольче вита».