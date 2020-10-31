Сыну певицы Жасмин запретили водить машину и покидать Россию

По информации канала, у Семендуева 567 неоплаченных штрафов ГИБДД. В основном за превышение скорости. Общая сумма штрафов составила 700 тысяч рублей (7553 евро).

Сесть за руль и выехать из России сын певицы не сможет до тех пор, пока не погасит штрафы.

Ранее сообщалось, что Жасмин переболела коронавирусом.