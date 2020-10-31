Администрация Трампа назвала Билли Айлиш опасной для США

Вместе с певицей в список нежелательных артистов для кампаний американского президента попали и другие артисты, сообщает Life.ru.
Администрация президента США Дональда Трампа считает певицу Билли Айлиш опасным и нежелательным лицом для государственных рекламных кампаний, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на соответствующие документы.
Согласно данным, артистка считается «не сторонницей Трампа», так как описала его разрушающим страну и все, что для нас важно. Стоит отметить, что певица далеко не единственная в списке нежелательных людей. Так, здесь оказалась Дженнифер Лопес за критику иммиграционной политики и кинорежиссер Джадд Апатоу, который считает, что Трамп не обладает интеллектуальными способностями, чтобы баллотироваться в качестве президента.
Более того, из списка, содержащего имена 274 знаменитостей, одобрены оказались только 10. Среди тех, кто попал в немилость, также Джонни Депп, Джастин Тимберлейк и Кристина Агилера.