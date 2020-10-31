Администрация Трампа назвала Билли Айлиш опасной для США

Согласно данным, артистка считается «не сторонницей Трампа», так как описала его разрушающим страну и все, что для нас важно. Стоит отметить, что певица далеко не единственная в списке нежелательных людей. Так, здесь оказалась Дженнифер Лопес за критику иммиграционной политики и кинорежиссер Джадд Апатоу, который считает, что Трамп не обладает интеллектуальными способностями, чтобы баллотироваться в качестве президента.