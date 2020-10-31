Скончался легендарный британский актер Шон Коннери

Шон Коннери Getty Images

Сэр Шон Коннери - легендарный и для миллионов поклонников лучший исполнитель роли Джеймса Бонда - скончался в возрасте 90 лет.

Шотландский актер первым сыграл агента 007 на большом экране, он снялся в семи фильмах «бондианы».

Его актерская карьера продолжалась несколько десятилетий, за которые он снялся в более чем 70 фильмах. Среди многочисленных наград Коннери - премия «Оскар», две премии BAFTA и три «Золотых глобуса».

«Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую роль он получил, снявшись гангстерской драме «Неприкасаемые».

Он был посвящен в рыцари королевой в 2000 году. В августе Коннери исполнилось 90 лет.