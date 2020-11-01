Гороскоп на 1 ноября: не лучшее время для долгосрочных начинаний

Утром этого дня позвольте себе расслабиться. Можно позволить себе немного полениться, ведь первый день последнего месяца осени приходится на субботу. Утро также отлично подходит для легких развлечений, общения в приятной вам компании. Дневное время этого дня окажется менее благоприятным.
Сейчас не стоит принимать спонтанных решений. Это не лучшее время для долгосрочных начинаний, совершения крупных покупок. В течение этого периода не рекомендуется покупать автомобиль. Вечер принесет расслабленное настроение, стремление к отдыху и релаксации. Это окажется отличное время для философских бесед, а также для любых водных процедур, посещения бани или сауны, пишет Dvorec.ru.
Овен
Переезд в далекую страну чреват осложнениями: удовольствия и выгоды, которые вы получите, отзовутся повышением ответственности, сменой повседневных обязанностей и планов. Для тех, кто находится в поездке, разлучен с предметом своей привязанности, увлечен партнером из другой страны или города, высока вероятность разрыва, охлаждения связи. Не пугайтесь новой информации и связанных с ней перемен, лучше тщательно обдумайте ситуацию, в которой оказались. Вам поможет совет друга, партнера. Мышление будет достаточно проницательным, что позволит разобраться в собственных эмоциях.
Телец
Опасения, связанные с родственными отношениями, окажутся небеспочвенными. Вы способны особенно остро реагировать на финансовый аспект связей с людьми. Не позволяйте эмоциям влиять на справедливость суждений, сохраняйте ровные отношения с коллегами. Пообщавшись с ними, вы сумеете более верно оценить свои страхи и зависимости, а также саму ситуацию, в которой оказались. Заботясь о здоровье, испытывая тревогу за ход и общий итог лечения, советуйтесь не с одним специалистом, а с двумя или несколькими. Так вы обеспечите более объективное и взвешенное суждение, правильный диагноз.
Близнецы
Если у вас налажено взаимное понимание с любимыми людьми, шанс прояснить даже очень мучительный вопрос обязательно отыщется. Общение с теми, с кем вас связывают долговременные, серьезные обязательства, не пострадает, если вы сумеете опираться на закон, авторитетное суждение. Камнем преткновения может стать чисто финансовый вопрос. Партнер способен отказать в покупке того, что кажется вам необходимым. Диалог может быть осложнен из-за того, что вы настаиваете на своей прихоти. Более опытные партнеры могут ограничить вас в средствах, осудить вашу капризность с моральных позиций.
Рак
Вы можете сильно переживать из-за того, что не успеваете сделать работу, которая вам нравится, или у вас что-то не получается, когда вы к ней подступаетесь. Охлаждение отношений с коллегами, непонимание с ними по волнующему вопросу способно создать неуютную обстановку. Не паникуйте, став жертвой осуждения, критики. Попробуйте изменить принципы повседневного общения. Не бойтесь сократить круг своих знакомых. Подойдите более строго и взыскательно к тем, с кем имеете дело. Наградой вам будет обновление рабочих связей, более честные и дружелюбные отношения с теми, кто вам действительно по душе.
Лев
Удовлетворить претензии и пожелания любимых людей (ребенка, возлюбленной) вам будет непросто. Они не сумеют или не пожелают задуматься о цене приносимых вами жертв. Вы же захотите донести до их сознания правду, даже рискуя потерять их привязанность и доверие. Не теряйте способности хладнокровно и взвешенно мыслить. Мягкое, но точное слово, гармоничное выражение своих чувств - для вас уже полдела. Остальное довершит растущая проницательность. Она позволит вам разобраться в истинных мотивах поведения дорогих вам людей, глядя как бы сквозь их капризы.
Дева
Национальный праздник, семейная традиция могут и привлекать, и раздражать вас одновременно. Не рассматривайте неожиданные домашние события как прямую угрозу своим личным планам. Там, где они действительно нуждаются в изменениях, ситуация в доме (или обстановка на родине) будут вам лишь на руку, давая понять необходимость перемен и смягчая их осуществление. А там, где вы не намерены уступать своих позиций, считаете разумным до мелочей соблюдать собственные твердые правила, вам поможет стойкость намерений, убежденность в своей правоте, любовь к своему делу, профессии.
Весы
Вас привлечет интересная, опасная, а может быть - и немного сомнительная информация. Милые люди, с которыми вас связывает родство, привычка, симпатия, общие вкусы, убеждения, способны вдруг заявить вам неожиданные вещи. Не все из сказанного ими будет приятным и обнадеживающим. Но именно из критики старших людей в вашу сторону, из ограничений и отказов можно в итоге извлечь большую пользу. Ради прочности жизненного фундамента вам придется отказаться от преходящих удовольствий и капризов. Ваши миролюбивые слова, несколько скрытная позиция помогут сгладить острые углы общения.
Скорпион
Ваше материальное положение довольно запутано. Если вы хладнокровны, спокойны, то будьте уверены в своей интуиции, смело полагайтесь на ее голос: верная подсказка вам обеспечена. А вот чрезмерная эмоциональность, сила отдельных желаний, вплоть до навязчивости, могут сильно испортить общую картину. Под влиянием такого настроения вы купите не то, что хотели, или не того качества, которое вас полностью устраивает. Но и в этом случае вы найдете способ утешиться. Изобретательность, творческая фантазия подтолкнут вас к оригинальному способу применения купленной вещи или продукта.
Стрелец
Женщинам-Стрельцам не грех воспользоваться своим шармом и сексуальностью. Но им предстоит постараться, чтобы реакция окружающих была именно такой, как они рассчитывали. Чувственность и женственность должны сопровождаться чувством вкуса, меры, умением правильно использовать нужную деталь, акцент. Не стоит перебарщивать с оригинальностью имиджа. Впрочем, тем, кто хочет блеснуть в необычном обществе, предстать в забавном виде, бояться нечего: им вполне удастся шокировать общественность, вызвав восторг прогрессивной публики и недоумение (или осуждение) солидных, уважаемых людей.
Козерог
В дальних поездках, в попытках связаться с отсутствующим близким человеком весьма вероятны препятствия, запреты, отсрочки, неожиданная перемена условий или целей общения. Секретные, сомнительные, полуофициальные договоренности нежелательны. Возможны осложнения с получением образования, информации. Многим Козерогам захочется спрятать свою интимную, любовную жизнь от посторонних глаз. Они могут испытывать чувство стыда или неуверенности в том, что поступают правильно. Их увлечение, пристрастие, связанное с другой культурой или верой, претерпит изменения, ограничения.
Водолей
Терпимость, следование возвышенной идее защитят вас от неприятных моментов в общении, от чужих претензий. Вы легко найдете понимание с единомышленниками и любимыми людьми, если прислушаетесь к голосу природной интуиции (еще усиленной обстоятельствами), и сумеете сохранить хладнокровие и трезвость ума. А вот навязчивая идея немедленного исполнения желаний может незаметно осложнить вам жизнь. Она не только затруднит обмен мнениями, но заодно и затемнит ваш ясный взгляд на вещи, до неузнаваемости исказит лежащие перед вами перспективы. Остерегайтесь торопить будущее.
Рыбы
Врожденная интуиция поможет вам понять, откуда дует ветер перемен, и разобраться в тайных причинах колебаний обстановки. Руководствуясь ею, вы сможете легко перенести перевороты в отношениях с начальником, родителем или партнером по браку. Не исключено, что именно благодаря ей вы сумеете и кое-что предвидеть, предчувствовать, не будете бояться мнимых опасностей и осложнений. В результате вам будет проще, чем многим другим людям, встроиться в изменчивую ситуацию дня. Старайтесь лишь, чтобы вас не слишком сильно задевали последствия чужих неостывших страстей, навязчивых желаний.