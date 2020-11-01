Гороскоп на 1 ноября: не лучшее время для долгосрочных начинаний

Дева

Национальный праздник, семейная традиция могут и привлекать, и раздражать вас одновременно. Не рассматривайте неожиданные домашние события как прямую угрозу своим личным планам. Там, где они действительно нуждаются в изменениях, ситуация в доме (или обстановка на родине) будут вам лишь на руку, давая понять необходимость перемен и смягчая их осуществление. А там, где вы не намерены уступать своих позиций, считаете разумным до мелочей соблюдать собственные твердые правила, вам поможет стойкость намерений, убежденность в своей правоте, любовь к своему делу, профессии.

Весы

Вас привлечет интересная, опасная, а может быть - и немного сомнительная информация. Милые люди, с которыми вас связывает родство, привычка, симпатия, общие вкусы, убеждения, способны вдруг заявить вам неожиданные вещи. Не все из сказанного ими будет приятным и обнадеживающим. Но именно из критики старших людей в вашу сторону, из ограничений и отказов можно в итоге извлечь большую пользу. Ради прочности жизненного фундамента вам придется отказаться от преходящих удовольствий и капризов. Ваши миролюбивые слова, несколько скрытная позиция помогут сгладить острые углы общения.

Скорпион

Ваше материальное положение довольно запутано. Если вы хладнокровны, спокойны, то будьте уверены в своей интуиции, смело полагайтесь на ее голос: верная подсказка вам обеспечена. А вот чрезмерная эмоциональность, сила отдельных желаний, вплоть до навязчивости, могут сильно испортить общую картину. Под влиянием такого настроения вы купите не то, что хотели, или не того качества, которое вас полностью устраивает. Но и в этом случае вы найдете способ утешиться. Изобретательность, творческая фантазия подтолкнут вас к оригинальному способу применения купленной вещи или продукта.

Стрелец

Женщинам-Стрельцам не грех воспользоваться своим шармом и сексуальностью. Но им предстоит постараться, чтобы реакция окружающих была именно такой, как они рассчитывали. Чувственность и женственность должны сопровождаться чувством вкуса, меры, умением правильно использовать нужную деталь, акцент. Не стоит перебарщивать с оригинальностью имиджа. Впрочем, тем, кто хочет блеснуть в необычном обществе, предстать в забавном виде, бояться нечего: им вполне удастся шокировать общественность, вызвав восторг прогрессивной публики и недоумение (или осуждение) солидных, уважаемых людей.

Козерог

В дальних поездках, в попытках связаться с отсутствующим близким человеком весьма вероятны препятствия, запреты, отсрочки, неожиданная перемена условий или целей общения. Секретные, сомнительные, полуофициальные договоренности нежелательны. Возможны осложнения с получением образования, информации. Многим Козерогам захочется спрятать свою интимную, любовную жизнь от посторонних глаз. Они могут испытывать чувство стыда или неуверенности в том, что поступают правильно. Их увлечение, пристрастие, связанное с другой культурой или верой, претерпит изменения, ограничения.

Водолей

Терпимость, следование возвышенной идее защитят вас от неприятных моментов в общении, от чужих претензий. Вы легко найдете понимание с единомышленниками и любимыми людьми, если прислушаетесь к голосу природной интуиции (еще усиленной обстоятельствами), и сумеете сохранить хладнокровие и трезвость ума. А вот навязчивая идея немедленного исполнения желаний может незаметно осложнить вам жизнь. Она не только затруднит обмен мнениями, но заодно и затемнит ваш ясный взгляд на вещи, до неузнаваемости исказит лежащие перед вами перспективы. Остерегайтесь торопить будущее.

Рыбы