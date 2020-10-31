Клава Кока предстала перед поклонниками в новом образе для Хэллоуина

Российская певица и представительница лейбла Black Star Клава Кока показала поклонникам хэллоуинский образ. Артистка выложила фотографию в свой профиль в Instagram.
24-летняя артистка надела черный кроп-топ, глянцевую черную куртку и фирменный кулон с буквой «К». Под глазами девушка нарисовала летучую мышь и паутину, а губы накрасила ярко красной помадой. Весь этот образ певица дополнила красным освещением.
— написала Клава.
Подписчики бурно отреагировали на наряд певицы. Многие заметили, что Клаве очень идёт праздничный образ, а некоторые просто лишний раз в качестве комплимента напомнили, что девушка очень красивая.