Сб, 31.10.2020
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Клава Кока предстала перед поклонниками в новом образе для Хэллоуина

Клава Кока

ФОТО: Скриншот с Instagram

Шквал комплиментов от подписчиков не заставил себя ждать, пишет Life.ru.

Российская певица и представительница лейбла Black Star Клава Кока показала поклонникам хэллоуинский образ. Артистка выложила фотографию в свой профиль в Instagram.

24-летняя артистка надела черный кроп-топ, глянцевую черную куртку и фирменный кулон с буквой «К». Под глазами девушка нарисовала летучую мышь и паутину, а губы накрасила ярко красной помадой. Весь этот образ певица дополнила красным освещением.

Happy Halloween,

— написала Клава.

Подписчики бурно отреагировали на наряд певицы. Многие заметили, что Клаве очень идёт праздничный образ, а некоторые просто лишний раз в качестве комплимента напомнили, что девушка очень красивая.

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Happy #Halloween 🕷🎃🦇

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