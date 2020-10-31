Судебные приставы разыскивают Элджея из-за огромного долга

Рэпер то и дело демонстрирует поклонникам красивую жизнь: дорогие машины, люксовые вещи и роскошный отдых. Однако, оказалось, что есть у артиста и финансовые трудности. Налоговая служба подала в суд на Элджея, пишет Starhit.ru.
Стало известно, что судебные приставы хотят взыскать с 26-летнего Элджея один миллион рублей (10 790 евро). Исполнительное производство на ИП Узенюк Алексей Константинович завели еще летом 2020 года. В данный момент на нем висят два штрафа — каждый по 500 тысяч рублей (5395 евро).
О том, как это произошло рассказал отец рэпера. Еще год назад он пытался вернуть сына в семейный бизнес — торговлю мебелью, но Алексей не захотел уделять этому время. Тогда он забросил предпринимательство и совершенно забыл про необходимую оплату налогов. Теперь же Элджею придется расстаться с куда более крупной суммой денег.
Родитель рэпера не уверен, что Узенюк вообще в курсе, что его разыскивают специалисты налоговой службы. «А я тут причем? У сына и спрашивайте!» — сказал Константин Семенович.
Тем временем подписчики Элджея убеждены — для рэпера не проблема выплатить такую сумму, ведь он зарабатывает в разы больше. По подсчетам поклонников артист получает минимум один миллион рублей (10 790 евро) с одного концерта, а в крупных городах до пяти миллионов рублей (53 950 евро). Помимо выступлений, Элджей делает деньги на рекламе, в том числе и в Сети, корпоративах и других проектах.
Напомним, что впервые рэпер оказался на волне популярности в 2013 году, второй раз он громко заявил о себе в 2017 году. С тех пор Узенюк успешно выпускает новые песни и гастролирует по стране. Когда крупный лэйбл под названием Universal Music Russia заключил с артистом контракт, он единовременно получил около 20 миллионов рублей. Гонорары за рекламное сотрудничество с Алексеем могут составлять до 30 миллионов.