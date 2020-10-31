Судебные приставы разыскивают Элджея из-за огромного долга

Стало известно, что судебные приставы хотят взыскать с 26-летнего Элджея один миллион рублей (10 790 евро). Исполнительное производство на ИП Узенюк Алексей Константинович завели еще летом 2020 года. В данный момент на нем висят два штрафа — каждый по 500 тысяч рублей (5395 евро).

О том, как это произошло рассказал отец рэпера. Еще год назад он пытался вернуть сына в семейный бизнес — торговлю мебелью, но Алексей не захотел уделять этому время. Тогда он забросил предпринимательство и совершенно забыл про необходимую оплату налогов. Теперь же Элджею придется расстаться с куда более крупной суммой денег.

Родитель рэпера не уверен, что Узенюк вообще в курсе, что его разыскивают специалисты налоговой службы. «А я тут причем? У сына и спрашивайте!» — сказал Константин Семенович.

Тем временем подписчики Элджея убеждены — для рэпера не проблема выплатить такую сумму, ведь он зарабатывает в разы больше. По подсчетам поклонников артист получает минимум один миллион рублей (10 790 евро) с одного концерта, а в крупных городах до пяти миллионов рублей (53 950 евро). Помимо выступлений, Элджей делает деньги на рекламе, в том числе и в Сети, корпоративах и других проектах.