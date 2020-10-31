«Хватали за все части тела»: экс-солистка «ВИА Гры» о домогательствах и приглашениях в сауны

Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра», украинская телеведущая Алена Винницкая рассказала, как после выступлений в Крыму, ей пришлось пережить ужасный момент с домогательствами от зрителей. Об этом на призналась в интервью передаче «Зірковий шлях» на канале «Украина», пишет RUS TVNET.
Винницкая отметила, что только спустя годы узнала, какое большое количество запросов поступало продюсерам коллектива о том, чтобы вокалистки приехали в бани, сауны и рестораны.
Порой после концертов бывали неприятные ситуации.
– цитирует звезду «Бульвар Гордона».
Алена Винницкая была одной из первых участниц «ВИА Гры». Она выступала в группе три года. После ухода певица занялась сольной карьерой. В настоящее время Винницкая является ведущей программы «Зірковий шлях» на канале «Украина».