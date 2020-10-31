Сб, 31.10.2020
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«Хватали за все части тела»: экс-солистка «ВИА Гры» о домогательствах и приглашениях в сауны

ФОТО: https://www.instagram.com/alenavinnitskaya/?hl=ru

Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра», украинская телеведущая Алена Винницкая рассказала, как после выступлений в Крыму, ей пришлось пережить ужасный момент с домогательствами от зрителей. Об этом на призналась в интервью передаче «Зірковий шлях» на канале «Украина», пишет RUS TVNET.

Винницкая отметила, что только спустя годы узнала, какое большое количество запросов поступало продюсерам коллектива о том, чтобы вокалистки приехали в бани, сауны и рестораны.

Порой после концертов бывали неприятные ситуации.

Мы уже выходили после концерта, и чередой стояли молодые люди – и вот мы пока шли через эту толпу, нас все облапали. Все! То есть нас просто вот так вот хватали за все части тела - кто за попу, кто за сисю, кто за руку, кто куда успел дотянуться. Это было ужасно!

– цитирует звезду «Бульвар Гордона».

Алена Винницкая была одной из первых участниц «ВИА Гры». Она выступала в группе три года. После ухода певица занялась сольной карьерой. В настоящее время Винницкая является ведущей программы «Зірковий шлях» на канале «Украина».

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