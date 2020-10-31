Сб, 31.10.2020
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Навка показала, как с Песковым и дочкой готовится к Хэллоуину

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

ФОТО: Artyom Geodakyan/TASS

Судя по всему, в знаменитой семье с интересом относятся к традициям праздника, пишет Пятый канал.

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео с участием мужа и дочки. На нем пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, увлеченно готовит тыкву к Хэллоуину под чутким присмотром наследницы Нади.

Папа вырезает тыкву,

— сообщила Навка зрителям.

Мастер-класс от папы действительно удался — Песков долго примерялся, где у будущей тыквы будут глаза, нос и пасть. А затем приступил к вырезанию гримасы. Под конец он так наловчился, что  у тыквы даже появились брови.

Очевидно, что семья Пескова и Навки с интересом относится к западной традиции празднования Дня всех святых. Судя по видео, процессом подготовки тыквы в их доме остались довольны все.

Песков и Навка женаты уже пять лет. Недавно они шумно отметили 53-летие Дмитрия с многочисленными звездными гостями.

Смотрите видео!

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