Навка показала, как с Песковым и дочкой готовится к Хэллоуину

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео с участием мужа и дочки. На нем пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, увлеченно готовит тыкву к Хэллоуину под чутким присмотром наследницы Нади.

— сообщила Навка зрителям.

Мастер-класс от папы действительно удался — Песков долго примерялся, где у будущей тыквы будут глаза, нос и пасть. А затем приступил к вырезанию гримасы. Под конец он так наловчился, что у тыквы даже появились брови.

Очевидно, что семья Пескова и Навки с интересом относится к западной традиции празднования Дня всех святых. Судя по видео, процессом подготовки тыквы в их доме остались довольны все.

Песков и Навка женаты уже пять лет. Недавно они шумно отметили 53-летие Дмитрия с многочисленными звездными гостями.