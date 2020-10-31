Дочь Валентины Легкоступовой: «Страшно думать, что мама полюбила убийцу!»

В начале августа с исполнителницей хита «Ягода-малина» произошло несчастье. Валентина Валерьевна, отмечая медовый месяц с супругом Юрием Фирсовым в собственной квартире, упала в ванной и получила серьезную травму головы. По крайней мере, об этом утверждает Фирсов, ставший единственным свидетелем несчастного случая. Через несколько дней артистка скончалась в одной из столичных клиник, не приходя в сознание.

По факту загадочной смерти звезды было возбуждено уголовное дело. Дочь Легкоступовой изо всех сил старается сделать все, чтобы в случае доказанного убийства, виновные были наказаны.

«В ванной комнате просто невозможно упасть — она очень маленькая. Точнее, ванны там вообще нет, есть душевая кабина. И при всем желании упасть в полный рост невозможно», — заявила Анетта Бриль, которая до последнего надеялась, что мама выживет.

Анетта уверена — новый супруг делал все, чтобы запугать ее маму, в ход шли даже кулаки. «Эксперты утверждают, что Фирсов действовал как абьюзер. К сожалению, с насилием сталкиваются очень многие женщины, но не все могут в этом признаться, потому что есть внутренний барьер — стеснение. Думаю, мама либо побоялась, либо постеснялась», — отметила она.

Сейчас Бриль намерена доказать, что перед смертью родительницу жестоко избили. Об этом, по словам Анетты, говорят многочисленные следы крови, которые были обнаружены в квартире.