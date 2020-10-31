Кудрявцева перевела деньги Самбурской после просьбы о помощи

В рамках шоу Comment Out звезда сериала «Универ» соперничала с Аленой Водонаевой. Настасье досталось задание — позвонить Лере Кудрявцевой и попросить, чтобы та пригласила ее в передачу «Секрет на миллион».

«Привет. У меня не очень скромная просьба. Я бы хотела попроситься гостем к тебе в «Секрет на миллион». Реально? Даже не из-за эфира. Деньги просто очень нужны. Я сто процентов до конца дойду. Все расскажу. У меня мощные истории», — в разговоре с Лерой откровенничет Самбурская.

В конце она попросила телезвезду прислать ей 30 тысяч рублей (323 евро) на карту. Кудрявцева не на шутку забеспокоилась. «Там деньги не выдают. Ты выигрываешь. Что у тебя случилось-то? Давай не про передачу, а про твою жизнь», — посочувствовала ведущая.

Самбурская поспешила закончить разговор и нажала на кнопку отбоя. Прошло буквально несколько минут, как на счет Настасьи от Леры пришло 30 тысяч рублей (323 евро). Самбурская была приятно удивлена. «Есть человек среди людей шоу-бизнеса», — подчеркнула актриса.

Настасья тоже проявила себя чутким человеком и помогла своей сопернице. Алене Водонаевой было очень трудно вытащить ртом шарик из тарелки с куриными сердечками. «Давай мы по полтиннику скинемся, и ты туда не лезешь», — предложила Самбурская, чем очень растрогала Алену.

«Если ты так сделаешь, то ты будешь тем мужиком, которого я выберу для совместной жизни. Ни один человек не сказал: «Давай мы 50 на 50 решим твои проблемы», — призналась Алена и обняла Настасью. Но Самбурская ответила, что у нее есть мужчина.