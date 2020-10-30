Звезда «Интернов» рассказала, как попала в секту, которая разрушила ее отношения с сыном

Недавно старший сын Юлии Назаренко-Благой рассказал о ней страшную правду: актриса состоит в секте. Коллега звезды по «Интернам» — Светлана Пермякова подтвердила заявления молодого человека. А вскоре на наследника вышли представители общины и стали угрожать ему расправой, пишет Starhit.ru.
Николай Назаренко шокировал общественность историей об увлечении звездной матери сектой. Однако 43-летняя Юлия отрицает свою причастность к опасной организации и уверяет: сын придумал все ради раскрутки себя, как певца.
«Коля сказал: «Мам, а давай мы с тобой сделаем так — пойдем на какую-нибудь программу поссоримся, помиримся, а потом я спою». Я говорю: «Коль, такие вещи не нужно решать публично. Мы с тобой близкие люди, я могу тебе помочь с педагогом по вокалу, познакомить с людьми из мира шоу-бизнеса…» У него есть дар, красивый голос, диапазон. Но проблема в том, что он к дару не прикладывал труда. Я поняла тогда очень четко, что парень хочет хайпануть. На мой взгляд, это хакерский способ», — объясняла она ситуацию в студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
При этом актриса призналась, что действительно имеет отношение к религиозной общине, правда, напрочь отказывается называть себя сектанткой. По ее словам, она просто обратилась за помощью к некой целительнице из-за проблем со здоровьем у Николая. В детстве сыну актрисы поставили диагноз — гипертензия головного мозга, что мешало ему жить полноценной жизнью.
«У него были сильнейшие головные боли, речь была несвязная... Тогда меня связали с академиком, который посоветовал Софию. Она провела курс реабилитации, методами народной медицины и биоэнергетики», — вспоминала она.
Назаренко-Благая уверяет: все, что она делала в организации — это только выступала в творческой группе. А вот, по словам Николая, эти концерты его крайне пугали. В песнях адепты восхваляли лидера секты, приписывая женщине сверхъестественные силы. Сам звездный наследник был вынужден также участвовать в оккультных обрядах.
Светлана Минаева-Музыка, которой удалось избавиться от влияния Софии, также вспоминает: «Она зомбирует людей. В личном особняке проходят все сеансы, богослужения. Всю молодость провела в этом чертовом доме. Нам говорили, что она святой дух, одна из святой троицы. Сестра была богатой, отнесла им столько денег, за сколько можно купить десять квартир. Сын Софии переспал со всеми членами обители. Всей моей семье сказали, что со мной нельзя общаться».