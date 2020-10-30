Звезда «Интернов» рассказала, как попала в секту, которая разрушила ее отношения с сыном

Николай Назаренко шокировал общественность историей об увлечении звездной матери сектой. Однако 43-летняя Юлия отрицает свою причастность к опасной организации и уверяет: сын придумал все ради раскрутки себя, как певца.

«Коля сказал: «Мам, а давай мы с тобой сделаем так — пойдем на какую-нибудь программу поссоримся, помиримся, а потом я спою». Я говорю: «Коль, такие вещи не нужно решать публично. Мы с тобой близкие люди, я могу тебе помочь с педагогом по вокалу, познакомить с людьми из мира шоу-бизнеса…» У него есть дар, красивый голос, диапазон. Но проблема в том, что он к дару не прикладывал труда. Я поняла тогда очень четко, что парень хочет хайпануть. На мой взгляд, это хакерский способ», — объясняла она ситуацию в студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Юлия Назаренко-Благая ФОТО: Instagram

При этом актриса призналась, что действительно имеет отношение к религиозной общине, правда, напрочь отказывается называть себя сектанткой. По ее словам, она просто обратилась за помощью к некой целительнице из-за проблем со здоровьем у Николая. В детстве сыну актрисы поставили диагноз — гипертензия головного мозга, что мешало ему жить полноценной жизнью.

«У него были сильнейшие головные боли, речь была несвязная... Тогда меня связали с академиком, который посоветовал Софию. Она провела курс реабилитации, методами народной медицины и биоэнергетики», — вспоминала она.

Назаренко-Благая уверяет: все, что она делала в организации — это только выступала в творческой группе. А вот, по словам Николая, эти концерты его крайне пугали. В песнях адепты восхваляли лидера секты, приписывая женщине сверхъестественные силы. Сам звездный наследник был вынужден также участвовать в оккультных обрядах.