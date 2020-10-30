Милое видео Нюши с дочерью: малышка Симба очаровала поклонников матери

Новым видеороликом звезда поделилась на личной странице в Instagram. Поклонники исполнительницы смогли не только увидеть зажигательные танцы мамы и дочери, но и оценили композицию певицы, сообщает Joinfo.ua.
Певица хотела поделиться с поклонниками презентацией нового альбома. Она записала видео, на котором исполняет одну из свежих композиций. Несмотря на то, что сборник Нюши, как и ее вокал, несомненно, вызывает интерес, все внимание фанатов было приковано к маленькой Симбе.
Девочка активно помогала маме выступать. Она порадовала поклонников не только своей заботой о певице (когда принесла ей еще один лишний микрофон «на запас»), но и зажигательным танцем, который скрасил небольшой концерт Нюши.
Конечно, поклонники певицы решили, что это все неспроста и Симба непременно пойдет по стопам своей талантливой мамы. Фанаты отметили, что девочка необычайно артистичная – она совсем не боится камер и очень красиво (для двухлетнего ребенка) двигается.
«Милотааа зашкаливает! Думаю,что Симба пойдёт по стопам мамы»
«Скоро вырастет новая певица!)))а пока ждем завтрашнее выступление!))»
«Выступайте со своей дочкой, без подтанцовки везде. Вы будете в трендах!!!!! Это очень мило»