Милое видео Нюши с дочерью: малышка Симба очаровала поклонников матери

Певица хотела поделиться с поклонниками презентацией нового альбома. Она записала видео, на котором исполняет одну из свежих композиций. Несмотря на то, что сборник Нюши, как и ее вокал, несомненно, вызывает интерес, все внимание фанатов было приковано к маленькой Симбе.

Девочка активно помогала маме выступать. Она порадовала поклонников не только своей заботой о певице (когда принесла ей еще один лишний микрофон «на запас»), но и зажигательным танцем, который скрасил небольшой концерт Нюши.

Конечно, поклонники певицы решили, что это все неспроста и Симба непременно пойдет по стопам своей талантливой мамы. Фанаты отметили, что девочка необычайно артистичная – она совсем не боится камер и очень красиво (для двухлетнего ребенка) двигается.

«Милотааа зашкаливает! Думаю,что Симба пойдёт по стопам мамы»

«Скоро вырастет новая певица!)))а пока ждем завтрашнее выступление!))»