Тайная свадьба в узком кругу: Скарлетт Йоханссон вышла замуж в третий раз

Скарлетт Йоханссон вышла замуж в третий раз. 35-летняя голливудская актриса сыграла свадьбу с 38-летним нью-йоркским комиком Колином Жостом. Жених и невеста поженились еще в минувшие выходные, но объявили об этом только сейчас. Молодожены сделали заявление в Инстаграме на странице благотворительной организации Meals On Wheels America, поддерживающей пожилых людей.

«Мы очень рады сообщить новость о том, что Скарлетт Йоханссон и Колин Жост поженились на выходных на частной церемонии со своими ближайшими родственниками и близкими», – говорится в сообщении.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост ФОТО: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

На свадьбу Скарлетт и Колин пригласили узкий круг гостей. Кроме того, во время церемонии соблюдались все необходимые предосторожности против COVID-19, предписанные Центром по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Звезда «Мстителей» и ее бойфренд объявили о помолвке в мае прошлого года. Йоханссон встречалась с Жостом четыре года, с марта 2016-го. Как рассказал источник из окружения звезды, за это время Скарлетт созрела для нового замужества.

Колин Жост — сценарист, актер, режиссер, а так же ведущий телешоу «Saturday Night Live». Именно благодаря этому шоу они и познакомились почти 14 лет назад. В 2006 году Скарлетт ненадолго стала ведущей программы «Saturday Night Live», в которую только-только пришел на работу начинающий сценарист Жост.

«В тот раз, когда она вела программу в первый раз, мы и встретились. Это был мой первый год работы в шоу», – рассказал Жост.

Правда, тогда никакой романтики между ними не возникло. Молодые люди познакомились, и их пути разошлись почти на десятилетие. Скарлетт успела дважды побывать замужем, так что Колин удачно перехватил ее сразу после очередного развода.

В первый раз, с 2008 по 2010 годы Скарлетт была замужем за голливудским актером Райаном Рейнольдсом. Двухлетние отношения пары убил слишком плотный рабочий график. Скарлетт и Райан много снимались и почти не виделись. К тому же во время съёмок очередного фильма Райан серьезно увлекся коллегой Блейк Лайвли, звездой сериала «Сплетница». Рейнольдс и Лайвли поженились вскоре после того, как артист развелся с Йоханссон.

Вторым мужем Йоханссон стал французский журналист Ромэн Дориак. Пара начала встречаться в 2012 году. Спустя два года отношений американская звезда и французский редактор поженились. В 2014 году Скарлетт родила дочь Роуз, сейчас девочке 4 года. Рождение малышки не спасло их брак – супруги разошлись в 2016 году, а год спустя Йоханссон подала на развод.