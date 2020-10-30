Готовимся к вечеринке на Хэллоуин: ТОП-7 жутких коктейлей, которые легко приготовить дома

В ночь с 31 октября на 1 ноября весь мир погрузиться во тьму. На улицы вылезут упыри и вурдолаки, барные стойки обрастут ниточками паутины, а бармены покажут свою истинную сущность – в душе-то они еще те упыри (ха-ха). Грядет день всех святых, проще говоря, Хэллоуин, который у нас принято считать «не нашеским». Впрочем, кого это волнует?
Для народа Хэллоуин – отличный повод выпить и повеселиться, а для владельцев баров и клубов – заработать. Мы же предлагаем не идти на поводу у масс и скромненько так, по-семейному, справить Хэллоуин дома. Для этого достаточно нарядиться в незамысловатые костюмы, заставляя нервничать соседей, обзавестись хорошим бухлишком и намешать из него адских коктейлей, пишет Therumdiary.ru.
Кровавый Ромовый Пунш/Bloody Rum Punch
- 1 л белого рома
- 350 мл красного вина
- 180 мл любого ликера
- 180 мл сока лимона или лайма
- 180 мл сахарного сиропа
- 2 крупных апельсина
- 2 крупных лайма
- различные ягоды
- желейная нечисть
Смешать все ингредиенты в чаше для пунша (небольшой тазик тоже сгодится). Добавить ягоды, желейных жучков и паучков, нарезанные лайм и апельсины. Разливать готовый пунш нужно по стаканам со льдом.
Коктейль «Джек-фонарь»/Jack-o’-lantern
- 30 мл коньяка
- 45 мл апельсинового сока
- 15 мл имбирного эля
- 15 мл апельсинного ликера
- колечко апельсина
- кусочек корки лайма
Добавить все ингредиенты в шейкер и взбить со льдом. Процедить в бокал, который затем накрыт кружком апельсина нужного размера. Сверху пристроить корку лайма (хворстик тыквы), как на картинке.
Коктейль «Жуткая отвертка»/The Spooky Screwdriver
- 45 мл черной водки (можно кофейной настойки)
- 90 мл апельсинового фреша
Стакан коллинз наполнить льдом. Налить сок, а сверху аккуратно добавить черную водку. Украсить черной трубочкой и пластмассовыми пауками (по желанию).
Коктейль «Черный Мартини»/Black Martini
- 100 мл джина
- 15 мл малинового или смородинового ликера
- маслины
На краях коктейльного бокала сделать хрусту из подкрашенного сахара или соли. Смешать джин и ликёр в смесительном стакане со льдом. Процедить в бокал и украсить маслинами на шпажке или зубочистке.
Коктейль «Гипноз»/Hypnosis
- 30 мл ликера Блю Кюрасао
- 60 мл водки
- 5 мл лимонного сока
Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом и процедить в коктейльный бокал. Украсить неоновым стиком. Можно добавить сухой лед.
Коктейль «Опухоль мозга»/Brain Tumour
- 40 мл персикового ликера
- 5 мл гренадина
- 10 мл Бейлиса (сливочного ликёра)
Налить в стопку персиковый ликёр, наслоить Бейлис. Добавить несколько капель гренадина.
Коктейль «Поцелуй Дракулы»/Dracula’s Kiss
- 30 мл водки (можно вишневой настойки)
- 15 мл гренадина
- 150 мл колы
В хайбол налить гренадин, добавить лёд и водку, долить доверху колу. Украсить коктейльной вишней.