Пт, 30.10.2020
Новинка в отделе выпечки в Selver развеселила пользователей Сети СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Готовимся к вечеринке на Хэллоуин: ТОП-7 жутких коктейлей, которые легко приготовить дома

Кровавый Ромовый Пунш/Bloody Rum Punch

ФОТО: Shutterstock

В ночь с 31 октября на 1 ноября весь мир погрузиться во тьму. На улицы вылезут упыри и вурдолаки, барные стойки обрастут ниточками паутины, а бармены покажут свою истинную сущность – в душе-то они еще те упыри (ха-ха). Грядет день всех святых, проще говоря, Хэллоуин, который у нас принято считать «не нашеским». Впрочем, кого это волнует?

Для народа Хэллоуин – отличный повод выпить и повеселиться, а для владельцев баров и клубов – заработать. Мы же предлагаем не идти на поводу у масс и скромненько так, по-семейному, справить Хэллоуин дома. Для этого достаточно нарядиться в незамысловатые костюмы, заставляя нервничать соседей, обзавестись хорошим бухлишком и намешать из него адских коктейлей, пишет Therumdiary.ru.

Кровавый Ромовый Пунш/Bloody Rum Punch

  • 1 л белого рома
  • 350 мл красного вина
  • 180 мл любого ликера
  • 180 мл сока лимона или лайма
  • 180 мл сахарного сиропа
  • 2 крупных апельсина
  • 2 крупных лайма
  • различные ягоды
  • желейная нечисть

Смешать все ингредиенты в чаше для пунша (небольшой тазик тоже сгодится). Добавить ягоды, желейных жучков и паучков, нарезанные лайм и апельсины. Разливать готовый пунш нужно по стаканам со льдом.

Коктейль «Джек-фонарь»/Jack-o’-lantern

  • 30 мл коньяка
  • 45 мл апельсинового сока
  • 15 мл имбирного эля
  • 15 мл апельсинного ликера
  • колечко апельсина
  • кусочек корки лайма

Добавить все ингредиенты в шейкер и взбить со льдом. Процедить в бокал, который затем накрыт кружком апельсина нужного размера. Сверху пристроить корку лайма (хворстик тыквы), как на картинке.

Коктейль «Жуткая отвертка»/The Spooky Screwdriver

  • 45 мл черной водки (можно кофейной настойки)
  • 90 мл апельсинового фреша

Стакан коллинз наполнить льдом. Налить сок, а сверху аккуратно добавить черную водку. Украсить черной трубочкой и пластмассовыми пауками (по желанию).

Коктейль «Черный Мартини»/Black Martini

  • 100 мл джина
  • 15 мл малинового или смородинового ликера
  • маслины

На краях коктейльного бокала сделать хрусту из подкрашенного сахара или соли. Смешать джин и ликёр в смесительном стакане со льдом. Процедить в бокал и украсить маслинами на шпажке или зубочистке.

Коктейль «Гипноз»/Hypnosis

  • 30 мл ликера Блю Кюрасао
  • 60 мл водки
  • 5 мл лимонного сока

Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом и процедить в коктейльный бокал. Украсить неоновым стиком. Можно добавить сухой лед.

Коктейль «Опухоль мозга»/Brain Tumour

  • 40 мл персикового ликера
  • 5 мл гренадина
  • 10 мл Бейлиса (сливочного ликёра)

Налить в стопку персиковый ликёр, наслоить Бейлис. Добавить несколько капель гренадина.

Коктейль «Поцелуй Дракулы»/Dracula’s Kiss

  • 30 мл водки (можно вишневой настойки)
  • 15 мл гренадина
  • 150 мл колы

В хайбол налить гренадин, добавить лёд и водку, долить доверху колу. Украсить коктейльной вишней.

НАВЕРХ
Back