Готовимся к вечеринке на Хэллоуин: ТОП-7 жутких коктейлей, которые легко приготовить дома

Для народа Хэллоуин – отличный повод выпить и повеселиться, а для владельцев баров и клубов – заработать. Мы же предлагаем не идти на поводу у масс и скромненько так, по-семейному, справить Хэллоуин дома. Для этого достаточно нарядиться в незамысловатые костюмы, заставляя нервничать соседей, обзавестись хорошим бухлишком и намешать из него адских коктейлей, пишет Therumdiary.ru.

Кровавый Ромовый Пунш/Bloody Rum Punch 1 л белого рома

350 мл красного вина

180 мл любого ликера

180 мл сока лимона или лайма

180 мл сахарного сиропа

2 крупных апельсина

2 крупных лайма

различные ягоды

желейная нечисть Смешать все ингредиенты в чаше для пунша (небольшой тазик тоже сгодится). Добавить ягоды, желейных жучков и паучков, нарезанные лайм и апельсины. Разливать готовый пунш нужно по стаканам со льдом.

Коктейль «Джек-фонарь»/Jack-o’-lantern 30 мл коньяка

45 мл апельсинового сока

15 мл имбирного эля

15 мл апельсинного ликера

колечко апельсина

кусочек корки лайма Добавить все ингредиенты в шейкер и взбить со льдом. Процедить в бокал, который затем накрыт кружком апельсина нужного размера. Сверху пристроить корку лайма (хворстик тыквы), как на картинке.

Коктейль «Жуткая отвертка»/The Spooky Screwdriver 45 мл черной водки (можно кофейной настойки)

90 мл апельсинового фреша Стакан коллинз наполнить льдом. Налить сок, а сверху аккуратно добавить черную водку. Украсить черной трубочкой и пластмассовыми пауками (по желанию).

Коктейль «Черный Мартини»/Black Martini 100 мл джина

15 мл малинового или смородинового ликера

маслины На краях коктейльного бокала сделать хрусту из подкрашенного сахара или соли. Смешать джин и ликёр в смесительном стакане со льдом. Процедить в бокал и украсить маслинами на шпажке или зубочистке.

Коктейль «Гипноз»/Hypnosis 30 мл ликера Блю Кюрасао

60 мл водки

5 мл лимонного сока Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом и процедить в коктейльный бокал. Украсить неоновым стиком. Можно добавить сухой лед.

Коктейль «Опухоль мозга»/Brain Tumour 40 мл персикового ликера

5 мл гренадина

10 мл Бейлиса (сливочного ликёра) Налить в стопку персиковый ликёр, наслоить Бейлис. Добавить несколько капель гренадина.