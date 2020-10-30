Ученые объяснили, когда рис смертельно опасен

Ежегодно от риса преждевременно умирают тысячи человек. Этот продукт способен повысить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, передает profile.ru.
К такому выводу пришли ученые Манчестерского и Салфордского университетов после исследований в Англии и Уэльсе.
В исследовании, опубликованном в Science of the Total Environment, отмечается, что продолжительное употребление риса опасно для организма, так как он накапливает мышьяк. В зоне риска оказываются люди, у которых проблемы со здоровьем.
Негативных последствий можно избежать, если включить в рацион другие крупы и выбирать шлифованный рис или рис басмати.