Сосед Софии Ротару заявил, что ее обокрали на миллионы

В поселке Никита под Ялтой Софии Михайловне принадлежит особняк площадью 400 квадратных метров. Именно в этот дом и забрались злоумышленники.

Смотрите подробности преступления и того, что сейчас происходит в крымском доме артистки!

Ротару облюбовала южный берег Крыма еще в семидесятых годах. Врачи посоветовали ей переехать в эту местность в целях лечения туберкулеза, от которого тогда страдала певица. София оставила родные Черновцы и вместе с мужем Анатолием Евдокименко и сыном Русланом переехала в Ялту. Сначала семья жила в небольшой квартирке на улице Мухина рядом с больницей, где артистка проходила лечение, а позже городские власти выделили Ротару трехкомнатную жилплощадь в самом центре города.

Но через какое-то время квартира была продана, и певица приобрела землю под строительство в поселке Никита в 12 километрах от Ялты. Проектировал особняк площадью 400 квадратных метров сын артистки. Раньше Ротару любила сажать овощи на своем участке, из которых потом сама закатывала консервацию.

Когда Крым входил в состав Украины, в своем доме Ротару часто принимала гостей. Особенно бурно певица отмечала тут свои дни рождения. На праздники артистка даже приглашала первых лиц Украины. «К ней и Кучма приезжал, и Ющенко, и Янукович, – рассказал корреспонденту Александр, житель поселка. – Но она никогда не была на понтах. Во время празднования дней рождений выходила на улицу к соседям, и они ее поздравляли. Никогда она от нас морду не воротила, всегда здоровалась».

По словам соседа Ротару, застолья артистки заканчивались до полуночи, и громких концертов она не закатывала. «Она молодец в этом плане, всем давала спать, не шумела», – отметил Александр.

Однако мужчина признал, что певица пережила в Крыму и неприятные моменты. «Когда София Ротару строила дачу, тут не было высоток, которые есть сейчас, из ее окон открывался вид на ялтинский порт, – поведал Александр. – Когда высотки появились, Ротару начала судиться со строительной фирмой, потому что эти дома испортили ей обзор. Но фирма оказалась солидной, Ротару ничего не выиграла».

Как оказалось, артистку в Никите однажды даже ограбили на огромную сумму. «Это было года 2-3 назад, когда она уже перестала тут появляться, – поделился сосед звезды. Говорят, что на шесть «лямов» у нее там всего повыносили. Оперативники ходили по поселку, спрашивали, кто что видел. Мутная история произошла… Сейчас в доме Ротару появляется только обслуга. Я знаю женщину, которая там работает. Она и садовник, и поддерживает чистоту в доме. Иногда вижу водителя Ротару. И все».