Настоящая леди-вамп: депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски поразила образом для Хэллоуина

«Хэллоуин – хороший повод провести время с детьми

Для многих жителей Эстонии старшего поколения Хэллоуин – это непонятный праздник, когда молодежь наряжается в чертей, ведьм и прочую нечисть и пугает своим видом добропорядочную публику. Уверена, что не так страшен Хэллоуин, как его малюют, а для родителей – это отличный повод интересно провести время со своими детьми.

Пару лет назад я отмечала Хэллоуин в веселой компании, где в стиле этого праздника были подобраны не только наряды участников, но и приготовлены закуски. Конкурсы и призы также были связаны с тематикой этого праздника.

Мне довелось также участвовать в работе жюри конкурса по вырезанию тыкв в гимназии Куристику. В этом году ученики 8-12 классов этой школы в Ласнамяэ не будут изменять традиции и снова выберут самые оригинальные тыквы. Я видела, с каким удовольствием дети принимают участие в этом мероприятии, что могу только пожелать, чтобы и в других школах Эстонии появилась бы такая традиция.

Даже Таллиннский зоопарк не остался в стороне от Хэллоуина. Октябрь был объявлен месяцем сбора тыкв. В этом году зоопарку удалось собрать рекордное число тыкв для животных – более 8000 плодов. 31 октября там состоится праздник тыквы, на который приглашаются все желающие.

Но особенно мне нравится, когда инициативу по организации Хэллоуина родители берут в свои руки и делают для своих детей и себя настоящий праздник – наряжаются в тематические костюмы, делают соответствующий грим и придумывают несложную программу развлечений на вечер 31 октября. Уверена, что дети оценят по достоинству такую инициативу.

Поскольку мой младший сын в свои 7 месяцев пока что вряд ли сможет оценить маму и папу в образе кикиморы и водяного, то в этот раз мы ограничимся тем, что вырежем у тыквы смешную рожицу и закажем тематические маффины.