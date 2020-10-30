Настоящие романтики: ТОП-5 самых любвеобильных знаков Зодиака

Поиск подходящего партнера — дело непростое. Подобрать партнера помогает совместимость по знакам Зодиака на основе определенных черт характера. 5-tv.ru выяснил, на каких представителей зодиакального круга следует обращать внимание романтикам в поиске второй половинки.

Рыбы

Рыбы — один из самых «холодных» знаков. Такие люди привыкли держать эмоции в себе. На романтические поступки и красивые ухаживания они решаются только если уверены в партнере. Для остальных они остаются закрытой книгой. Оценить их чуткость и самопожертвование могут разве что самые близкие.

Романтиками Рыбы становятся лишь для самых любимых. Случайные знакомые, пусть даже благосклонно к ним настроенные, вряд ли замечают их мягкость. Свои слабые места последний знак Зодиака не скрывает лишь перед проверенными людьми.

Лев

Львы любят купаться в лучах не только славы, но и преданной фанатской любви. Им нравится принимать комплименты и вообще находиться в центре внимания. Особенно, когда в компании присутствуют представители противоположного пола.

А вот с ответным чувством у Львов не всегда получается. Часто они слишком поглощены собой, чтобы разглядеть происходящее под их носом. Однако более зрелые по натуре Львы отдают не меньше, чем получают, поэтому их можно рассматривать в качестве партнера для романтических свиданий.

Весы

Весы — великие арбитры зодиакального круга. Они серьезнее остальных относятся к гармонии и равновесию. Такие люди не готовы настырно добиваться внимания, но и воротить нос от воздыхателей они тоже не приучены. Весам важно отыскать взаимность.

Рожденные под знаком Весов готовы на самые смелые поступки ради любимых. Они могут горы свернуть во имя благополучия близкого человека. Красивые жесты и ухаживание «как в кино» для них не пустой звук. Однако всего этого, по мнению Весов, надо заслужить, иначе одна чаша переполнится, и вся конструкция рухнет.

Близнецы

Близнецы — один из самых непостоянных и эфемерных знаков Зодиака. Воздушная натура порой доводит их до крайностей. Они часто увлекаются кем-то, но редко такой интерес перерастает во что-то серьезное. Однако в ухаживаниях третьему знаку зодиака нет равных.

Близнецы умеют окружить своего партнера заботой и вниманием. Они легко считывают малейшее изменение в настроении любимого человека и принимают живое участие в жизни избранника или избранницы. Но это не значит, что Близнецы готовы перейти на следующую ступень отношений и, к примеру, узаконить брак. Часто им просто нравится пребывать в состоянии влюбленности, но не более.

Стрелец

Стрелец — главный исследователь зодиакального круга. Он ценит возможность путешествовать в одиночку и не любит, когда его порывы пытаются ограничивать. Однако если Стрелец все же находит достойного партнера, то он делает ее или его жизнь яркой на впечатления.