Эстонская певица выходит замуж за бизнесмена, который старшее нее на 25 лет?

Певица Элиза Колк на прошлой недели сделала подряд две публикации на своей странице в Instagram. На обеих фотографиях на безымянном пальце левой руки красотки можно заметить кольцо с большим драгоценным камнем.

Колк состоит в отношениях в бизнесменом и миллионером Индреком Рахумаа (48). Портал Elu24 спросил у певицы, действительно ли это кольцо, подаренное в честь помолвки или просто яркий аксессуар?

Сообщение певицей прочитано, но она решила оставить его без ответа.

В 2019 году в программе Õhtu! Элиза говорила, что обычно она не любит распространяться о своей личной жизни. "Могу сказать, что я очень счастлива", - коротко сказала она тогда. Тогда она не раскрыла личность своего возлюбленного, но позже опубликовала фото в Instagram stories, на котором позирует вместе с Рахумаа.

В июле этого года она опубликовала совместный с Рахумаа снимок на своей странице в Facebook.

- подписала она фото.

Однако кольцо, которое красуется на безымянном пальцы Колк, может быть тем же самым, которое можно заметить на ее фото в Instagram, опубликованном в феврале этого года. На тех фото и видео красуется похожее кольцо, только на безымянном пальце правой руки.

Во время поисков ответа на вопрос читателя, возник и другой - на какой руке вообще носят кольца, подаренные в честь помолвки? Точного ответа в Сети нет, ведь даже несмотря на традицию носить кольцо на одной стороне с сердцем, то есть на левой, такие украшения носят и на правой руке.