Эстонская певица выходит замуж за бизнесмена, который старшее нее на 25 лет?

Внимательный читатель портала Elu24 заметил на странице эстонской певицы Элизы Колк (23) два последних фото, на которых на пальце красотке невозможно не заметить кольцо. Читатель уверен, что возлюбленный Элизы сделал ей предложение.
Певица Элиза Колк на прошлой недели сделала подряд две публикации на своей странице в Instagram. На обеих фотографиях на безымянном пальце левой руки красотки можно заметить кольцо с большим драгоценным камнем.
Колк состоит в отношениях в бизнесменом и миллионером Индреком Рахумаа (48). Портал Elu24 спросил у певицы, действительно ли это кольцо, подаренное в честь помолвки или просто яркий аксессуар?
Сообщение певицей прочитано, но она решила оставить его без ответа.
В 2019 году в программе Õhtu! Элиза говорила, что обычно она не любит распространяться о своей личной жизни. "Могу сказать, что я очень счастлива", - коротко сказала она тогда. Тогда она не раскрыла личность своего возлюбленного, но позже опубликовала фото в Instagram stories, на котором позирует вместе с Рахумаа.
В июле этого года она опубликовала совместный с Рахумаа снимок на своей странице в Facebook.
Отмечаем с любимым,
- подписала она фото.
Celebration with honey🎈🤩Posted by Indrek Rahumaa on Sunday, 19 July 2020
Однако кольцо, которое красуется на безымянном пальцы Колк, может быть тем же самым, которое можно заметить на ее фото в Instagram, опубликованном в феврале этого года. На тех фото и видео красуется похожее кольцо, только на безымянном пальце правой руки.
Во время поисков ответа на вопрос читателя, возник и другой - на какой руке вообще носят кольца, подаренные в честь помолвки? Точного ответа в Сети нет, ведь даже несмотря на традицию носить кольцо на одной стороне с сердцем, то есть на левой, такие украшения носят и на правой руке.
Точный ответ так и не нашелся. Объявившая о помолвке только вчера певица и телеведущая Кети Уйбомяги носит украшение на правой руке, а невеста Танеля Падара Лаурен - на левой.