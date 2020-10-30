Сколько стоит персонал звезд: стилист Киркорова заработал на квартиру, а Глюкоза экономит на помощнице

Моду на разбор гардероба и личного стилиста в российском шоу-бизнесе ввел, безусловно, Филипп Киркоров: разложить в готовые «луки» (образ с головы до ног) 900 тысяч единиц одежды и 5000 пар обуви без помощника он просто не смог бы. Шестой год у поп-короля работает стилист Арсен Айрапетов, у которого он однажды накупил в Ташкенте чемодан вещей и чуть было не отправил назад, так как не знал, с чем носить.

- Час моей работы по разбору гардероба стоит 5000 рублей (54 евро), но я этим стараюсь не заниматься, - рассказывает Айрапетов. - Мне проще собрать гардероб с нуля. Узнаю у заказчика, в какой среде он общается и как хочет выглядеть, показываю пример, делаю замеры - и закупаю одежду по утвержденному плану. Такая услуга стоит 50 000 плюс расходы на гардероб: здесь сумма может быть хоть 100 000, хоть 1 миллион.

Уже через два года сотрудничества с Киркоровым стилист купил квартиру в Москве, сделал ремонт. А сам Филипп сэкономил на обновках кучу денег. Так, например, модные тряпочные кроссовки, которые в ЦУМе стоят 250 долларов, Айрапетов знает, где купить всего за 10 баксов.

Массаж: от 5 000 рублей

Каблуки, ненормированный сон и физические нагрузки за короткий срок даже самых молодых звезд могут превратить в сгорбленных старушек, поэтому знаменитостям регулярно требуется «починка»: массаж и мануальная терапия с иголками в спину да чудо-лампами для восстановления тканей. В этом сезоне всех участников шоу «Ледниковый период» ставит на ноги остеопат Татьяна Осинцева: фигурист Дмитрий Соловьев передал ее Ольге Бузовой, та посоветовала массажистку Владу Соколовскому и пошло-поехало. Смотреть сеансы, которыми знаменитости щедро делятся в соцсетях (бартер здесь тоже никто не отменял), лучше без звука: под мощными руками Осинцевой звезды трещат, хрустят и гнутся со страшной силой.

40-минутный массаж чудо-доктора стоит 5000 рублей, и обычную публику она принимает в своем кабинете. А вот к звездам летит по первому зову в любое время дня и ночи прямо со своим массажным столом. Это щедро окупается: после одного упоминания у Бузовой, на которую в Инстаграме подписаны более 22 млн пользователей, Осинцевой пришло более 500 новых заявок.

Обучение детей: от 3 000 рублей (33 евро)

Способностям звездных наследников, которые чуть ли не с младенчества рассказывают стихи и проявляют недюжинную сообразительность, умиляются все инстамамы. Но артистам недосуг разучивать алфавит с малышней, за них это делают специально обученные люди. Так, с детьми Тимати, Леры Кудрявцевой, Лены Темниковой, Юлии Барановской и многих других знаменитостей занимает педагог-блогер Елена Куликова.