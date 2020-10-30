Ученые установили новый неприятный симптом коронавируса

Найден новый нетипичный симптом коронавируса. Его обнаружили дерматологи из США и других стран мира, сообщили со ссылкой на The Telegraph в РИА Новости.
У ряда пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 были замечены проблемы с кожными покровами. Они проявлялись на ногах и были схожи с обморожением — сильное покраснение и опухание стоп. При этом симптомы сохранялись до четырех недель, даже когда больные выздоравливали от коронавируса, пишет Пятый канал.
Аналогичные выводы сделали в Американской академии дерматологии и Международной лиге дерматологических сообществ. Они отметили, что в большинстве своем покраснение кожи на ногах не причиняло неприятных ощущений пациентам. Однако даже легкая форма этого состояния у ряда из них сохранялась на несколько месяцев.
Ранее медики не выделяли красноту стоп в отдельную подгруппу симптомов коронавируса. Но из международного дерматологического регистра по COVID-19 стало известно, что половина таких случаев заканчивалась воспалением нижних конечностей, что в 16% приводило к госпитализации больных.