Ученые установили новый неприятный симптом коронавируса

У ряда пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 были замечены проблемы с кожными покровами. Они проявлялись на ногах и были схожи с обморожением — сильное покраснение и опухание стоп. При этом симптомы сохранялись до четырех недель, даже когда больные выздоравливали от коронавируса, пишет Пятый канал.

Аналогичные выводы сделали в Американской академии дерматологии и Международной лиге дерматологических сообществ. Они отметили, что в большинстве своем покраснение кожи на ногах не причиняло неприятных ощущений пациентам. Однако даже легкая форма этого состояния у ряда из них сохранялась на несколько месяцев.