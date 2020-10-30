О создании «туристического пузыря» Эстонии с Ленобластью не может быть и речи: МИД Эстонии не собирается открывать границу

«Вирус сейчас очень быстро распространяется. И если кумулятивный показатель заболеваемости в Эстонии составляет около 40, то в России этот показатель растет день ото дня и достиг уже где-то 140. Учитывая все эти обстоятельства, я считаю, что способствование свободному передвижению не является обоснованным с точки зрения здоровья», — сказал Рейнсалу.

Рейнсалу подчеркнул, что решения о закрытии границ Эстонии или Европы в целом, принимаются исходя из медицинских, а не политических соображений. На данный момент, по словам министра, в правительстве вопрос о полном или частичном открытии границы с РФ даже не обсуждался.