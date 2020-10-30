Кети Топурия рассекретила свою беременность в новом клипе

Так совпало, что последнее время в соцсетях часто обсуждают, в положении ли я. Я не комментировала это. Мне хотелось, чтобы об этой важной новости узнали, посмотрев наше новое красивое видео. Когда я была в ожидании своей дочки Оливии, мы сняли клип ''Вот она, любовь'', который остался для меня приятной видеопамятью. И я рада, что в клипе "Се ля ви" вновь запечатлелось мое трепетное и счастливое состояние. Все вышло очень гармонично,