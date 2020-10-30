Кети Топурия рассекретила свою беременность в новом клипе

34-летняя Кети Топурия и ее возлюбленный, 36-летний Лев Деньгов (настоящее имя — Павел Гузбанд), в скором времени станут родителями. О беременности солистки группы "А'Студио" говорили уже давно, но только сегодня звезда официально подтвердила все слухи. 30 октября на Woman.ru состоялась премьера клипа A'Studio на песню "Се ля ви", в котором звезда и продемонстрировала округлившийся живот, пишет Сплетник.
Так совпало, что последнее время в соцсетях часто обсуждают, в положении ли я. Я не комментировала это. Мне хотелось, чтобы об этой важной новости узнали, посмотрев наше новое красивое видео. Когда я была в ожидании своей дочки Оливии, мы сняли клип ''Вот она, любовь'', который остался для меня приятной видеопамятью. И я рада, что в клипе "Се ля ви" вновь запечатлелось мое трепетное и счастливое состояние. Все вышло очень гармонично,
— поделилась эмоциями артистка.
Пара вместе с августа прошлого года. Свой роман Кети и Лев рассекретили в начале октября, тогда исполнительница впервые опубликовала фото с новым возлюбленным. Чуть позже Топурия рассказала, как начинался их роман с Деньговым. Как оказалось, молодые люди познакомились на корпоративе, где выступала исполнительница.
Мы начали общаться, следующую неделю были на связи буквально 24/7. Мне кажется, я даже не спала, поскольку мы все время разговаривали. Тогда мы обменивались какими-то воспоминаниями, информацией друг о друге. Когда он приехал в Москву, мы встретились, и как-то все сразу пошло-поехало с первой встречи. Наверное, это была любовь с первого взгляда,
— рассказала Кети.
Осенью артистка познакомилась с сыном и дочерью бойфренда от предыдущих отношений, а также представила возлюбленного своей дочери Оливии от бывшего мужа, бизнесмена Льва Гейхмана. В интервью Деньгов рассказывал, что они с Кети уже некоторое время живут вместе, сейчас влюбленные готовятся к свадьбе. Как говорила сама звезда, она мечтает о большой семье и хочет родить троих детей.