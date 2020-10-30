Куда Тимати, туда и она: Анастасия Решетова станет ведущей шоу на ТНТ

Анастасия Решетова давно мечтала попробовать себя в новой творческой сфере. Теперь же выяснилось, что брюнетка станет ведущей нового проекта, который будет посвящен модельному бизнесу, пишет Стархит.
По всей видимости, Анастасия Решетова и Тимати за годы отношений научились одинаково мыслить. А чем еще можно объяснить то, что они оба примут участие в проектах ТНТ? Напомним, несколько недель назад стало известно, что рэпер станет холостяком в одноименном шоу, а за его сердце поборются девушки со всей страны.
А вот о новом творческом амплуа Анастасии стало известно только сегодня. На презентации проектов ТНТ выяснилось, что звезда будет вести шоу «Ты — Топ-модель». Формат программы, как легко догадаться, взят у западного хита America’s Next Top Model.
— сообщила Решетова.
Соведущими модели станут Гоша Карцев и Александр Гудков. Жюри придется выбрать самую амбициозную и талантливую девушку, которая получит три миллиона рублей и возможность поработать во влиятельном агентстве. Разумеется, Анастасия очень рада своему назначению. Для брюнетки данная программа станет возможностью открыть в себе новые таланты, ведь раньше она была известна только как модель и бизнесвумен.
Сейчас Анастасия набирается сил перед работой и отдыхает в Египте вместе с сыном. А вот Тимати в очередной раз проигнорировал бывшую избранницу и улетел на Мальдивы, где проводит время с дочерью и мамой. Ходят слухи, что отношения между экс-влюбленными оставляют желать лучшего. Однако в публичном пространстве они никак это не показывают.