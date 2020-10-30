Куда Тимати, туда и она: Анастасия Решетова станет ведущей шоу на ТНТ

По всей видимости, Анастасия Решетова и Тимати за годы отношений научились одинаково мыслить. А чем еще можно объяснить то, что они оба примут участие в проектах ТНТ? Напомним, несколько недель назад стало известно, что рэпер станет холостяком в одноименном шоу, а за его сердце поборются девушки со всей страны.

А вот о новом творческом амплуа Анастасии стало известно только сегодня. На презентации проектов ТНТ выяснилось, что звезда будет вести шоу «Ты — Топ-модель». Формат программы, как легко догадаться, взят у западного хита America’s Next Top Model.

Это шоу о том, что устаревшие стандарты и правила можно изменить. Индустрии высокой моды в России нет. Нас это не устраивает, поэтому мы найдем тех, кто станет лицом нашей страны на мировой арене,

— сообщила Решетова.

Соведущими модели станут Гоша Карцев и Александр Гудков. Жюри придется выбрать самую амбициозную и талантливую девушку, которая получит три миллиона рублей и возможность поработать во влиятельном агентстве. Разумеется, Анастасия очень рада своему назначению. Для брюнетки данная программа станет возможностью открыть в себе новые таланты, ведь раньше она была известна только как модель и бизнесвумен.