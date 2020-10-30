Новый фильм с Хабенским и Хаматовой уже в кинотеатрах Эстонии: что это за драма и почему нужно посмотреть?

Реальная история в фильме «Доктор Лиза» – горячее сердце и холодный ум

С октября в кинотеатрах Эстонии пойдет показ реальной истории, которая без сомнения затронет сердце каждого зрителя. «Доктор Лиза» – не приукрашенная биографическая драма о враче Елизавете Глинка, заботившейся о самых слабых и незащищенных членах нашего общества. Один рабочий день, наполненный бесконечным напряжением, точностью, сочувствием и смелостью, желанием оставаться собой даже тогда, когда от бессилия опускаются руки.

Это один из тех немногих дней, когда Лиза (акт. Чулпан Хаматова) может ненадолго выдохнуть и отстраниться от всех забот. В ее доме праздник – сегодня они с мужем празднуют 30-летие совместной жизни. Вскоре квартира должна наполниться уютной праздничной кутерьмой. Лиза долго не задержится, только быстро съездит в город, забежит в свой фонд – «Справедливая помощь», где именно сейчас очень нуждаются в ее помощи. Планируемый короткий визит превращается в еще один безумный день и бескомпромиссную борьбу за права человека...

Лиза забывает о себе, о своих близких, друзьях и празднике... Сегодня надо покормить бездомных, найти им пристанище и помочь маленькой девочке, страдающей от неизлечимой болезни. Она кричит от боли, ей необходим морфин. У отца девочки есть только одна надежда – профессионализм доктора Лизы и поиски вечной правды в высших сферах влияния во имя всех больных. Лиза и ее нетрадиционные способы решения проблем неудобны «влиятельным мира сего». Борьба за права человека на существование зачастую сопровождается разногласиями и конфликтными ситуациями с привлечением правоохранительных органов.

Хватит ли у нее воли, сил и решительности с открытым сердцем бороться с несправедливостью и устоявшейся системой за всех тех, кому жизненно необходима ее помощь?

Основанная на реальных событиях картина режиссера Оксаны Карас расскажет о невероятно сильной личности, которой невозможно не восхищаться, о борьбе и вере в то, что однажды мир станет лучше и добрее...

Елизавета Петровна Глинка (широко известна как Доктор Лиза; родилась 20 февраля 1962 года в Москве — и погибла 25 декабря 2016 года, в акватория Черного моря близ Сочи, Краснодарский край, Россия) — российский общественный деятель и правозащитник. Филантроп, по образованию врач-реаниматолог, исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь». Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

25 декабря 2016 года Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе под Сочи. Она сопровождала в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.

Опознана по ДНК-экспертизе в январе 2017 года. 16 января 2017 года после прощания в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве похоронена на Новодевичьем кладбище.