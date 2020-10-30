Как правильно хранить бананы: пять простых советов

Каждый раз, покупая бананы, мы надеемся, что они пролежат как можно дольше. Но зачастую они быстро чернеют и даже подгнивают. Приходится выбрасывать. А вот как продлить им жизнь, при этом вообще не заморачиваясь, можно с помощью пяти простых действий. О чем подробно написали в Тoday.

Держите бананы подальше от других продуктов

Кладете фрукты в один ящик холодильника или вазу на столе и не понимаете, почему бананы так быстро чернеют? Ответ на поверхности – бананы не любят соседства. Тем более когда рядом есть персики, яблоки, инжир, авокадо. Эксперты советуют покупать вешалку для бананов. Это предотвратит появление черных пятнышек, а также снижает воздействие кислорода на мякоть банана, что только ускоряет ее созревание.

Оберните верхушку банана пищевой пленкой

Потому что именно в верхушке происходит газообразование, которое и ускоряет созревание банана. А чтобы замедлить этот процесс, оберните каждый хвостик пищевой пленкой.

Поместите бананы в холодильник

Ведь низкая температура замедляет процесс созревания. Ничего страшного, если кожура станет чуть коричневой, эти только внешние изменения. На вкус и текстуру мякоти это не влияет. Это в том случае, если вы не купили неспелые бананы и дали им дозреть вне холодильника.

Добавьте цитрусовых, если бананы порезаны

Это поможет им сохранить свежесть. Как и с яблоками. Если бананы порезаны и лежат на тарелке, чуть сбрызните их соком апельсина или лимона, это замедлит процесс окисления мякоти банана. Если боитесь испортить вкус, цитрусовый сок можно разбавить водой.

Замораживайте бананы на долгое время