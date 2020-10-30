Семья Заворотнюк засудит Макееву из-за высказываний о суррогатной матери

По словам актрисы, звезда сериала «Моя прекрасная няня» прибегала к услугам суррогатной матери, пишет Topnews.
Родные звезды популярного проекта «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк намереваются подать в суд на актрису Анастасию Макееву за ее слова о суррогатной матери.
Вчера Макеева заявила в интервью Вячеславу Манучарову о том, что не может забеременеть из-за проблем со здоровьем. В итоге Макеева задумалась об услугах суррогатной матери и привела в пример ситуацию Анастасии Заворотнюк, которая якобы и воспользовалась возможностью выносить ребенка с помощью суррогатной матерью, результатом чего стало рождение младшей дочери.
Высказывания Макеевой сильно удивили аудиторию Манучарова, ведь многие поклонники актрисы были уверены в том, что она родила сама.
Теперь семья Заворотнюк намеревается привлечь оппонентку к ответственности за клевету. Об этом пишет PopCake со ссылкой на коллегу мужа Анастасии Петра Чернышева. «Какое право она [Макеева] имела затрагивать их семью в разговоре, еще и в такие тяжелые времена?» – возмущается собеседник журналистов.