Родители не знают, где их дети: скандал вокруг суррогатного материнства в России набирает обороты

Суррогатное материнство в России скоро может приобрести статус «вне закона». По крайней мере, власти всерьез заинтересовались тем, как функционирует механизм прибыльного бизнеса, и пытаются ответить на вопрос — можно ли приравнять его к торговле людьми, пишет «Стархит».
В январе этого года в Подмосковье умер младенец. Его нашли на съемной квартире, где обнаружили еще троих малышей. За детьми присматривала няня. Следователей заинтересовал тот факт, что все малыши были рождены суррогатными матерями для иностранных граждан. Из-за коронавируса биологические родители не смогли вовремя приехать за своим «заказом».
Позднее на северо-востоке Москвы нашли еще пятерых малышей. Ситуация была аналогичной: младенцы на съемной квартире с няней, а их биологические родители — в других странах. Ситуация заинтересовала следственные органы, а вскоре нескольких врачей арестовали по подозрению в организации торговли людьми.
Между тем, суррогатное материнство в России разрешено законодательно. Причем за этой услугой могут обращаться и иностранцы. Так, все найденные младенцы были детьми граждан Китая и Филиппин. Сейчас родители пытаются добиться возвращения малышей, но пока безуспешно.
«Наш ребенок должен был родиться в августе. Мы подумали: ну не могут же карантин продлить на такой длительный срок, значит, все будет нормально. Однако в мае карантин продлили, и у нас началась паника. Тогда нас добавили в специальный чат, в котором состояли люди, оказавшиеся в подобном положении. В общей сложности в этом чате около двухсот человек», — рассказала гражданка Китая Лин.
Журналистам удалось выяснить, что дети, изъятые органами опеки, могут находиться в доме ребенка в самом центре Москвы. Однако увидеть малышей нельзя из-за того, что следственные действия все еще не прекращены. Персонал крайне неохотно идет на контакт и, разумеется, не предоставляет никаких сведений биологическим родителям. «Идут следственные мероприятия, и мы не имеем права давать разрешение на контакт с детьми. Этим занимаются правоохранительные органы», — прокомментировали ситуацию в доме ребенка.
На фоне громкого дела появились слухи, что власти намерены преследовать одиноких мужчин, которые стали отцам благодаря суррогатным матерям. Но дело в том, что в программах суррогатного материнства указано, что за этой услугой могут обращаться одинокие женщины или пары. Про мужчин в документах нет ни слова, следовательно, подобное отцовство не запрещено. Тем не менее, многие из таких отцов-одиночек решили покинуть страну.
По мнению журналистов и всех, кто работает в сфере репродуктологии, в России нужен проработанный и подробный закон о суррогатном материнстве, который обезопасит всех участников подобных историй. Пока этот вопрос остается спорным. Количество рожденных малышей, родители которых находятся в других странах, продолжает увеличиваться, и решить эту проблему до полноценного открытия границ будет невозможно.