Роман Виктюк был госпитализирован: известный режиссер находится в реанимации

По ее словам, в театре практически половина труппы болеет COVID-19, из-за чего театр закрывали на карантин. «У нас были отмены, был карантин, мы только недавно вышли», – пояснила она.

Виктюк родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы: «Царскую охоту» в Театре им. Моссовета, «Муж и жена снимут комнату» и «Татуированную розу» - во МХАТе, «Утиную охоту» и «Уроки музыки» в Студенческом театре МГУ. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый знаменитый спектакль – «Служанки», в котором все роли играли мужчины. А спустя три года спектаклем «М. Баттерфляй» открыл Театр Романа Виктюка.