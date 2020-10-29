Самые счастливые: певица Asti опубликовала редкий кадр с бойфрендом

30-летняя солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба в конце прошлого года приняла предложение от своего бойфренда, бизнесмена Станислава Юркина. Счастливая пара планировала устроить пышную свадьбу в этом году, но из-за пандемии коронавируса торжество пришлось перенести.
Асти признается, что и без официальной росписи часто называет Стаса мужем. Певица не упускает момента признаться ему в любви, но вот публиковать совместные фото в социальных сетях не спешит. Каждый новый снимок будущих супругов становится сюрпризом для подписчиков.
В этот раз Асти выложила в Instgaram редкий кадр, где она запечатлена рядом с Юркиным. Артистка предстала в ярком образе и с алой помадой. Она игриво подмигнула в объектив и приобняла бойфренда за бороду.
«Я никогда ещё так сильно не любила. Люблю тебя, Стас»
Совместное фото звездной пары оценили не только преданные поклонники, но и коллеги Асти. Смайлы в виде сердец оставила солистка дуэта RASA Даша Шейк, певица Назима и многие другие.
«Пусть у всех будет такой Стас», «Какие вы милые, котики», «Ай, какие сладкие», «Вот на этой фотке прям точно на котов похожи», «Такие милые,такие счастливые», — комментируют публикацию фолловеры. Отметим, что Станислав не связан с миром шоу-бизнеса, но он часто посещает мероприятия, где выступает его возлюбленная. Мужчина также помогает Асти во время съемок клипов и различных шоу. Артистка не раз признавалась, что ценит заботу, которой ее окружил бойфренд.