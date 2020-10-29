Самые счастливые: певица Asti опубликовала редкий кадр с бойфрендом

Совместное фото звездной пары оценили не только преданные поклонники, но и коллеги Асти. Смайлы в виде сердец оставила солистка дуэта RASA Даша Шейк, певица Назима и многие другие.

«Пусть у всех будет такой Стас», «Какие вы милые, котики», «Ай, какие сладкие», «Вот на этой фотке прям точно на котов похожи», «Такие милые,такие счастливые», — комментируют публикацию фолловеры. Отметим, что Станислав не связан с миром шоу-бизнеса, но он часто посещает мероприятия, где выступает его возлюбленная. Мужчина также помогает Асти во время съемок клипов и различных шоу. Артистка не раз признавалась, что ценит заботу, которой ее окружил бойфренд.