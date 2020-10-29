Супруга Валерия Меладзе удивила фанатов пикантным снимком

Участие в группе «ВИА Гра» всегда предполагало за собой ношение откровенным нарядов, яркий макияж и смелые фотосессии. Однако Альбина Джанабаева, как только ушла из группы, практически перестала показывать пикантные снимки. Она экспериментировала со стилями, но при этом всегда оставалась элегантной и утонченной.

Но сегодня Джанабаева поделилась фотографией, где она позирует в соблазнительном аутфите. Девушка предстала в роскошном черном платье с глубоким декольте, которое оголило изящную грудь артистки. Также поверх платья Альбина надела свободный тренч песочного оттенка, кокетливо приспустив его с плечика и продемонстрировав свои формы. Альбина также сделала красивую укладку, распустив свои волосы пшеничного оттенка.

На снимке кажется, что Альбине нет и 25. Выглядит она весьма эффектно, что оценили и ее поклонники. Они принялись оставлять комплименты женщине, восторгаясь ее красотой.

«Альбина, какая вы красивая», «О боже, опять таю, какая вы красивая», «Вы очень классная, голос – огонь», «Красотка», — написали в комментариях фанаты.

Такое откровенное фото Альбина выложила в честь того, что в Инстаграме появилась ее новая маска. Поклонники заявили, что она им очень понравилась, хотя некоторые пользователи все же нашли, к чему придраться.