Супруга Валерия Меладзе удивила фанатов пикантным снимком

41-летняя Альбина Джанабаева, в бытность свою участвовавшая в группе «ВИА Гра», поразила фанатов откровенным снимком. На нем певица демонстрирует свои роскошные формы, пишет Kleo.ru.
Участие в группе «ВИА Гра» всегда предполагало за собой ношение откровенным нарядов, яркий макияж и смелые фотосессии. Однако Альбина Джанабаева, как только ушла из группы, практически перестала показывать пикантные снимки. Она экспериментировала со стилями, но при этом всегда оставалась элегантной и утонченной.
Но сегодня Джанабаева поделилась фотографией, где она позирует в соблазнительном аутфите. Девушка предстала в роскошном черном платье с глубоким декольте, которое оголило изящную грудь артистки. Также поверх платья Альбина надела свободный тренч песочного оттенка, кокетливо приспустив его с плечика и продемонстрировав свои формы. Альбина также сделала красивую укладку, распустив свои волосы пшеничного оттенка.
На снимке кажется, что Альбине нет и 25. Выглядит она весьма эффектно, что оценили и ее поклонники. Они принялись оставлять комплименты женщине, восторгаясь ее красотой.
«Альбина, какая вы красивая», «О боже, опять таю, какая вы красивая», «Вы очень классная, голос – огонь», «Красотка», — написали в комментариях фанаты.
Такое откровенное фото Альбина выложила в честь того, что в Инстаграме появилась ее новая маска. Поклонники заявили, что она им очень понравилась, хотя некоторые пользователи все же нашли, к чему придраться.
Похоже, семейная идиллия Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой не утихает даже спустя 6 после официальной регистрации брака. Видно, что супруги друг друга обожают, а иногда и подшучивают друг над другом. Так, например, недавно Джанабаева показала редкий кадр из их семейной жизни. Она запечатлела, как Меладзе чистит картошку и жалуется на то, что не успевает на концерт. Валерий притворно поплакал на камеру, а затем снова принялся за чистку картошки, чем умилил поклонников.