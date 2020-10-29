Что‌ ‌произошло ‌с‌ ‌‌участницей‌ ‌«Дома-2»‌ ‌Оксаной‌ ‌Аплекаевой‌, которую нашли мертвой на трассе Москва-Рига

Девушка, которая мечтала жить хорошо

Будущая участница скандального шоу не родилась коренной москвичкой, ее родина - город Уфа в Башкирии. Вот только Оксана с детства решила, что в Уфе оставаться не будет, ведь она мечтала о чем-то большем, чем жизнь в провинции.

Семья Аплекаевых, где кроме Оксаны подрастали и ее сестры, жила достаточно скромно. Особенно непросто пришлось в лихие 90-е, когда кризис коснулся каждого. Чтобы свести концы с концами, все члены семьи старались заработать хотя бы немного денег, и Оксана не исключение. Со старших классов школы она каждое лето работала продавщицей в небольшом магазине, а всю зарплату вкладывала в семейный бюджет. Не удивительно, что работать она могла и умела. За этим в начале 2000-х Аплекаева и уехала в Москву, как это делали тысячи ее ровесников. Девушка думала, что в столице России у нее будет 1000 и 1 шанс изменить свою жизнь, так и случилось.

Самая болтливая жительница «Дома»

Сложно поверить, но с момента прихода Оксаны Аплекаевой на скандальное шоу прошло уже 15 лет. Она перешагнула периметр в 2005 году, и, приди она немного раньше, стала бы частью самого популярного золотого состава этого проекта.

Как только Аплекаева появилась на лобном, стало очевидно: этой девушке есть что сказать. Правда, не всегда по делу, но говорить Аплекаева не переставала в прямом смысле этого слова. Оказалась, что девушка из Уфы очень доверчива, и в каждом новом знакомом видит чуть ли не лучшего друга. Уже через пару дней все домочадцы знали, откуда Оксана, о чем мечтает, и как планирует этого добиться.

Конечно же, слишком открытая Оксана тут же стала объектом насмешек и розыгрышей. Парни из «Дома» решили, что над ней можно подшучивать, а Оксана и не обижалась. Да, 2005 год был одним из самых неконфликтных и драйвовых за всю историю реалити.

Увы, несмотря на легкий характер, за 75 дней на шоу Аплекаева так и не смогла построить отношения с кем-то из участников. То ли девушку не воспринимали всерьез, то ли ее принц не пришел на проект, когда Оксана его ждала. В том же 2005 году Аплекаева ушла с проекта.

Яркая, но короткая жизнь Оксаны

После ухода с шоу Оксана решила, что на родину не вернется, и осталась работать в Москве. Первое время она трудилась офисным сотрудником, но график работы 5/2 не слишком нравился яркой блондинке. Тем более, в то же время в ее жизни появились клубы, вечеринки и новые знакомства. Оксана стала пропадать по ночам в компании таких же тусовщиков.