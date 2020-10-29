Что‌ ‌произошло ‌с‌ ‌‌участницей‌ ‌«Дома-2»‌ ‌Оксаной‌ ‌Аплекаевой‌, которую нашли мертвой на трассе Москва-Рига

Чтобы запомниться на шоу «Дом-2», его участники готовы на любые безумства и эпатаж. Кто-то скандалит с каждым на своем пути, другие меняют партнеров, как перчатки. Есть и те, кто старается запомниться своей открытостью и непосредственностью. К последней категории участников относилась и блондинка Оксана Аплекаева. Которая прожила на Поляне всего 75 дней.
Девушка, которая мечтала жить хорошо
Будущая участница скандального шоу не родилась коренной москвичкой, ее родина - город Уфа в Башкирии. Вот только Оксана с детства решила, что в Уфе оставаться не будет, ведь она мечтала о чем-то большем, чем жизнь в провинции.
Семья Аплекаевых, где кроме Оксаны подрастали и ее сестры, жила достаточно скромно. Особенно непросто пришлось в лихие 90-е, когда кризис коснулся каждого. Чтобы свести концы с концами, все члены семьи старались заработать хотя бы немного денег, и Оксана не исключение. Со старших классов школы она каждое лето работала продавщицей в небольшом магазине, а всю зарплату вкладывала в семейный бюджет. Не удивительно, что работать она могла и умела. За этим в начале 2000-х Аплекаева и уехала в Москву, как это делали тысячи ее ровесников. Девушка думала, что в столице России у нее будет 1000 и 1 шанс изменить свою жизнь, так и случилось.
Самая болтливая жительница «Дома»
Сложно поверить, но с момента прихода Оксаны Аплекаевой на скандальное шоу прошло уже 15 лет. Она перешагнула периметр в 2005 году, и, приди она немного раньше, стала бы частью самого популярного золотого состава этого проекта.
Как только Аплекаева появилась на лобном, стало очевидно: этой девушке есть что сказать. Правда, не всегда по делу, но говорить Аплекаева не переставала в прямом смысле этого слова. Оказалась, что девушка из Уфы очень доверчива, и в каждом новом знакомом видит чуть ли не лучшего друга. Уже через пару дней все домочадцы знали, откуда Оксана, о чем мечтает, и как планирует этого добиться.
Конечно же, слишком открытая Оксана тут же стала объектом насмешек и розыгрышей. Парни из «Дома» решили, что над ней можно подшучивать, а Оксана и не обижалась. Да, 2005 год был одним из самых неконфликтных и драйвовых за всю историю реалити.
Увы, несмотря на легкий характер, за 75 дней на шоу Аплекаева так и не смогла построить отношения с кем-то из участников. То ли девушку не воспринимали всерьез, то ли ее принц не пришел на проект, когда Оксана его ждала. В том же 2005 году Аплекаева ушла с проекта.
Яркая, но короткая жизнь Оксаны
После ухода с шоу Оксана решила, что на родину не вернется, и осталась работать в Москве. Первое время она трудилась офисным сотрудником, но график работы 5/2 не слишком нравился яркой блондинке. Тем более, в то же время в ее жизни появились клубы, вечеринки и новые знакомства. Оксана стала пропадать по ночам в компании таких же тусовщиков.
Поведение Оксаны с новыми знакомыми ничем не отличалось от «Дома-2». Девушка так же легко сходилась с людьми, рассказывала им самое сокровенное, делилась подробностями личной жизни. Как говорят знакомые Аплекаевой, это ее и сгубило.
В последний день, когда Оксана была на виду, она работала на выставке в одном из автосалонов Москвы. Девушку пригласили постоять в качестве модели у новенького авто, обещали щедро заплатить. После премьеры новой машины Оксана пропала, а соседка по квартире стала бить тревогу только спустя пару дней.
Что показало следствие?
К огромному сожалению родных Аплекаевой, в живых ее больше не было. Через пару недель телезвезду нашли в одном из фешенебельных коттеджных поселков, которых под Москвой множество. На девушку напали, но причины нападения еще долго оставались загадкой. Как предположил следователь, девушка знала нечто такое, что не должно было попасть в широкие массы, но Оксана не умела держать язык за зубами. Подробности этого дела стали известны, когда правоохранители ознакомились с компьютером участницы телестройки, там они нашли несколько писем с угрозами.
На этом история красивой и улыбчивой Оксаны Аплекаевой оборвалась. За ее телом приехали родственники из Уфы, они же провели церемонию прощания. Никто из коллег по «Дому-2» не пришел к Оксане после событий. Видимо, настоящих, как ей казалось, друзей на шоу она так и не нашла.
1 сентября 2008 года в Московской области, в районе 50-го километра автодороги Москва - Рига, был найден труп одной из бывших участниц скандального телепроекта «Дом-2» Оксаны Аплекаевой. Следствие квалифицировало эту смерть как убийство. Об этом сообщили в Следственном управлении по Московской области Следственного комитета при прокуратуре РФ.
«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Аплекаевой наступила от механической асфиксии (удушение). В ходе проведения следственных действий тело погибшей было опознано», - отметили в СКП.
29 августа 2008 года Аплекаева уехала из автосалона на мотоцикле вместе с каким-то молодым человеком и с тех пор ее не видели. 1 сентября тревогу забила подруга Оксаны - Ольга, вместе с которой модель снимала квартиру. Девушка обратилась в полицию с заявлением об исчезновении Аплекаевой, а вскоре была сделана страшная находка.
Тело девушки обнаружили водители-дальнобойщики. Поскольку никаких документов у погибшей не оказалось, долгое время она значилась как неопознанная. Больше недели понадобилось, чтобы установить причину смерти девушки.