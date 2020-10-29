Яна Каск, обвинившая бывшего возлюбленного в избиении, призналась в неточности собственных показаний

В соцсетях Каск поразительно подробно описала, как вел себя с ней ее сожитель музыкант Арви Айгро. В подтверждение своих слов она опубликовала фотографии, на которых видны синяки на ее теле, утверждая, что они появились в то время, когда она жила с Айгро.

Арви тогда утверждал, что версия Яны не соответствует действительности и подал на нее в суд за распространение ложной информации. Помимо этого Айгро требовал от суда запрета для Каск на приближение и общение с ним.

Десять дней назад в силу вступило решение Таллиннского окружного суда, который оставил неудовлетворенными многие пункты заявления Айгро. Также суд не удовлетворил иск Арви, согласно которому Каск не должна приближаться к нему ближе, чем на 100 метров в течение трех лет.

В то же время суд удовлетворил некоторые пункты заявления Айгро обязал Каск опровергнуть ложные утверждения в СМИ.

Два ложных утверждения

Портал Elu24 публикует заявления адвоката Яны Каск в первоначальном виде:

Согласно вступившему в силу постановлению суда, Яна Каск просит опубликовать на портале Elu24 следующее сообщение: Яна Каск заявляет, что ее утверждения о насилии со стороны Арви Айгро были в значительной степени доказаны судом, который отклонил иски Арви Айгро, за исключением двух.

В соответствии с решением Таллиннского окружного суда по гражданскому делу № 2-18-7192 (вступило в силу 19.10.2020) Яна Каск сообщает, что высказывания Яны Каск, опубликованные на портале Elu24 08.05.2018: «Она бил меня так, что я лежала в больнице»; «Он ударил меня по голове металлическим подсвечником» были ложными утверждениями.