Кая Каллас посоветовала всем поскорее подписаться на журнал «Радуга»

Это литературный журнал, который создавался как молодежный, однако в основном публикует уже состоявшихся авторов. Пик популярности «Радуги» пришелся на 1989—1990 годы, когда русскоязычная версия распространялась (в частности, по подписке) по всему СССР, а ее тираж достигал 30 тысяч экземпляров. Русскоязычная версия знакомила свою аудиторию с эстонской культурой, в первую очередь, с переводами эстонских писателей, таких, как Яан Каплинский. Журнал публиковал произведения, ранее ходившие только в самиздате, например, повесть Юрия Якимайнена «Здравствуй, Маяковский» и другие ранее запрещенные советской цензурой материалы.