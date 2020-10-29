Кая Каллас посоветовала всем поскорее подписаться на журнал «Радуга»

Только не подумайте ничего плохого. Это абсолютно культурный журнал с богатой историей и кроме названия с радугой у него ничего общего. Журнал выходит при поддержке Министерства культуры Эстонии и Эстонского фонда культуры, издается с 1986 года, а до 2006 года существовала и русская версия издания.
Это литературный журнал, который создавался как молодежный, однако в основном публикует уже состоявшихся авторов. Пик популярности «Радуги» пришелся на 1989—1990 годы, когда русскоязычная версия распространялась (в частности, по подписке) по всему СССР, а ее тираж достигал 30 тысяч экземпляров. Русскоязычная версия знакомила свою аудиторию с эстонской культурой, в первую очередь, с переводами эстонских писателей, таких, как Яан Каплинский. Журнал публиковал произведения, ранее ходившие только в самиздате, например, повесть Юрия Якимайнена «Здравствуй, Маяковский» и другие ранее запрещенные советской цензурой материалы.
Кая Каллас, председатель Партии реформ, сегодня замолвила словечко за «Радугу». «Поскольку почтальон оставил вместе с "Радугой" сообщение, что мы только одни из трех подписчиков в округе, считаю важным и необходимым порекомендовать данное издание другим. Много интересного!» - написала Каллас.
Более подробно - ниже, в оригинальной публикации автора!