От Шерлока до «Иванько» один перевал: пять самых ожидаемых сериалов осени

«Перевал Дятлова»

Мистическая и невероятно красивая, стильная история разбора загадочной гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова. Много книг, документальных фильмов и расследований было посвящено теме таинственной и страшной смерти девяти советских граждан на «горе мертвецов». А вот сериалов — ни одного. Опытнейшие туристы, покорявшие самые крутые вершины (а еще фронтовик среди них) в лютую стужу взрезали палатку изнутри, повыбегали на мороз и насмерть замерзли на разном расстоянии друг от друга.

Некоторые из них, судя по всему, жгли одежду, чтобы продержаться как можно дольше. У всех — тяжелейшие травмы туловища. Что же там случилось? Атомные испытания, нападение уголовников с оружием или местных манси? А, может, лавина? В «Перевале Дятлова» Петр Федоров, Егор Бероев, Максим Костромыкин и другие популярные актеры пытаются воссоздать разные сценарии произошедшего и таким образом художественно осмыслить загадку зловещей горы.

«Шерлок в России»

Да, название говорит само за себя. Тот самый безупречный английский сыщик в исполнении Максима Матвеева действительно попадает в нашу страну, чтобы овсянки поесть, но и злодея Мориарти поймать, и с императором Александром III встретиться. В царской России выясняется, что Холмс обожает Толстого и Достоевского, говорит на девяти языках и расследование ведет без любимого Ватсона. Тут у нас прекрасную замену доктору подыскали — опытный военврач Карцев (Владимир Мишуков).

Слегка растрепанный и худощавый Матвеев в родном Питере представляет не накокаиненный (как у Игоря Петренко), не гангстерский (как у Роберта Дауни — младшего), не импозантный (как у Василия Ливанова), а мушкетерский и слегка джекворобьевский образ Шерлока. Самое интересное, что Россия начинает менять сыщика. В проекте также заняты Константин Богомолов, Анна Старшенбаум, Павел Майков и другие.

«257 причин, чтобы жить»

Второй сезон комедийного проекта, посвященного... девушке с онкологическим заболеванием. Разве такое бывает? Оказывается, да. В отличие от «Красных браслетов» и «Звоните ДиКаприо!», этот сериал слезу не вышибает. Наличие недуга у главной героини Жени Коротковой (Полина Максимова) подается спокойно и порой даже становится поводом для юмора. Но прежде всего — толчком к перерождению.

После того как болезнь отступила, девушка намерена взять от жизни все: например, идти дальше по списку из 257 дел, ради которых она победила. Кое-что уже удалось сделать — сходить на свидание на крыше, завести морскую свинку, покататься на машине с открытым верхом. Впереди еще куча свершений: испанский язык, вкуснейшие устрицы, поход в Большой театр и, конечно, большая любовь.

«Подражатель»

Самая неожиданная роль в карьере одной из самых красивых актрис российского кино Евгении Крюковой. Она играет чудовище — женщину, что провела за решеткой 20 лет после 8 доказанных убийств. Оказывается, что у героини для этого был железный мотив, она вершила правосудие. И вот, выйдя на свободу, она снова возвращается в тот кошмар, только с другой стороны — как помощница сыщиков, которые ищут убийцу, совершающего идентичные тем, что она творила, преступления. Он называет себя Подражатель. И теперь она должна думать как тогда, чтобы попытаться предотвратить новые смерти.

«Иванько»

Легкая и трогательная комедия про двух диаметрально противоположных подруг. Редкий, между прочим, случай, когда две девушки — в главных ролях. В комедии «Кококо» питерская интеллигентка знакомится с хабалистой девахой в отделении полиции. В сериале «Иванько» училка английского, нежная Валя (звезда «Белых ночей» Лина Миримская) и училка экспрессивных танцев Настя (Валентина Мазунина, «Реальные пацаны») находят друг друга в обезьяннике. И дальше идут по жизни вместе. Карикатурно отбиваются от гопников в клубе, ругаются с родителями, ищут новую любовь и стараются разобраться со старой, нелепо отмечают дни рождения и грустят в обнимку.