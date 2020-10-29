Харламов назвал истинную причину развода с Асмус

Напомним, о разводе звездной пары стало известно несколько месяцев назад, пишет Рамблер. Сначала ни Асмус, ни Харламов не давали никаких комментариев, поэтому многие решили, что это шутка. Но затем звезды не стали отрицать, что решили разойтись. О причинах развода было известно мало, а Асмус и Харламов расстались мирно - без скандалов и, как оба утверждают, остались в хороший отношениях.