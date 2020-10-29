Чт, 29.10.2020
Эстонский мужчина: из-за большого члена женщины отказывают мне в близости СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

История любви самого обсуждаемого человека на планете и его жены, которую скрывают

Хабиб Нурмагомедов

ФОТО: Press Office of the Head of the/Press Office of the Head of the

Как-то отец Хабиба рассказывал, что у них в роду принято иметь двух жен. Но так получилось, что сын Абдулманапа Нурмагомедова с юности верен одной избраннице — своей супруге Патимат, с которой знаком еще со школьной скамьи, рассказывает «Стархит».

Патимат и Хабиб родом из небольшого села Сильди, что недалеко от Дагестана. В юности будущий чемпион был без ума влюблен в соседскую девушку, но ему пришлось позабыть об амурных делах, ведь все его время занимали тренировки под руководством отца.

В 2013 году влюбленные все же поженились. Хабиб устроил пышное свадебное торжество, но гости так и не смогли увидеть невесту, ведь согласно старинным местным обычаям лицо новобрачной скрыто под чадрой. В июне 2015-го на свет появилась дочь Нурмагомедовых, которую нарекли Фатимой, два с половиной года спустя — сын Магомед. И вот 10 месяцев назад супруги стали многодетными родителями — у них родился еще один сын.

По местным обычаям. лицо невесты нельзя показывать окружающим
По местным обычаям. лицо невесты нельзя показывать окружающим

Вот уже много лет Хабиб Нурмагомедов покоряет мировые ринги. Весь мир восхищается профессионализмом 32-летнего чемпиона смешанных единоборств. Вот только до сих пор публика не знает, как выглядит избранница непобедимого дагестанца, ведь она никогда не сопровождает его в поездках.

«Я считаю, что семья мешает. Борец Даниэль Кормье, например, свою семью с собой берет. Последнюю неделю, когда он гоняет вес, все время семья рядом. Ему это помогает — мне мешает. Я считаю, что моя семья должна быть подальше от этого», — как-то объяснял Нурмагомедов отсутствие рядом любимой.

 
Предполагается, что эта девушка рядом с бойцом и есть Патимат
Предполагается, что эта женщина рядом с бойцом и есть Патимат

А в минувшие выходные Хабиб объявил о завершении спортивной карьеры, причем сделал это красиво, одержав победу над Джастином Гейджи. 

«Я простой парнишка из горного села. Мой брат сказал, что Google говорит, что я — самый обсуждаемый человек на планете. Я не поверил. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними — и все. У меня осталась только мама. Я бы хотел ей уделить больше времени. Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, ничего не далось мне просто так. Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение — вот три фактора, которые помогли мне прийти к успеху. И, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», — делился Нурмагомедов.

В июле отец Хабиба ушел из жизни
В июле отец Хабиба ушел из жизни

После ухода из большого спорта Хабиб планирует хорошенько отдохнуть: приехать в Англию и насладиться футбольными матчами «Ливерпуля», «Манчестера Юнайтед». Также спортсмен намерен продолжить дело отца и стать тренером. «Скоро мы вернемся на вершину. Новое поколение», — лаконично отмечал боец, намекая на то, что готовит новых чемпионов.

А ведь Нурмагомедову прочили карьеру в политике, но он открещивался от этого, считая, что в этой сфере ему не место. «Я считаю себя достаточно образованным, примерно на три с плюсом, но я всю жизнь провел на ковре в зале. Чтобы руководить, нужен специалист, а я никогда никем не руководил», — заявлял Хабиб.

НАВЕРХ
Back