История любви самого обсуждаемого человека на планете и его жены, которую скрывают

Патимат и Хабиб родом из небольшого села Сильди, что недалеко от Дагестана. В юности будущий чемпион был без ума влюблен в соседскую девушку, но ему пришлось позабыть об амурных делах, ведь все его время занимали тренировки под руководством отца.

В 2013 году влюбленные все же поженились. Хабиб устроил пышное свадебное торжество, но гости так и не смогли увидеть невесту, ведь согласно старинным местным обычаям лицо новобрачной скрыто под чадрой. В июне 2015-го на свет появилась дочь Нурмагомедовых, которую нарекли Фатимой, два с половиной года спустя — сын Магомед. И вот 10 месяцев назад супруги стали многодетными родителями — у них родился еще один сын.

По местным обычаям. лицо невесты нельзя показывать окружающим

Вот уже много лет Хабиб Нурмагомедов покоряет мировые ринги. Весь мир восхищается профессионализмом 32-летнего чемпиона смешанных единоборств. Вот только до сих пор публика не знает, как выглядит избранница непобедимого дагестанца, ведь она никогда не сопровождает его в поездках.

«Я считаю, что семья мешает. Борец Даниэль Кормье, например, свою семью с собой берет. Последнюю неделю, когда он гоняет вес, все время семья рядом. Ему это помогает — мне мешает. Я считаю, что моя семья должна быть подальше от этого», — как-то объяснял Нурмагомедов отсутствие рядом любимой.

Предполагается, что эта женщина рядом с бойцом и есть Патимат

А в минувшие выходные Хабиб объявил о завершении спортивной карьеры, причем сделал это красиво, одержав победу над Джастином Гейджи.

«Я простой парнишка из горного села. Мой брат сказал, что Google говорит, что я — самый обсуждаемый человек на планете. Я не поверил. Если у вас есть родители, будьте рядом с ними — и все. У меня осталась только мама. Я бы хотел ей уделить больше времени. Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, ничего не далось мне просто так. Упорный труд, надежда на Аллаха и терпение — вот три фактора, которые помогли мне прийти к успеху. И, конечно же, постоянный контроль и советы отца, который вложил в меня очень много времени и труда», — делился Нурмагомедов.

В июле отец Хабиба ушел из жизни

После ухода из большого спорта Хабиб планирует хорошенько отдохнуть: приехать в Англию и насладиться футбольными матчами «Ливерпуля», «Манчестера Юнайтед». Также спортсмен намерен продолжить дело отца и стать тренером. «Скоро мы вернемся на вершину. Новое поколение», — лаконично отмечал боец, намекая на то, что готовит новых чемпионов.