Врач назвала защищающие от коронавируса продукты

Специалист уверена, что употребление таких витаминов и минералов как А, С, D, Е, цинка, железа, селена и фолиевой кислоты помогает повышению иммунной системы человека.

В частности, витамином D богаты желток яйца, рыба и сливочное масло. Он способствует генерации специфических антимикробных белков в эпителии органов дыхания, что понижает риск заболеть респираторными заболеваниями, включая COVID-19. Печень трески же богата витамином A и D.

В орехах содержится так необходимый организму цинк. Витамин E можно восполнить употребляя на ежедневной основе две ложки подсолнечного масла. Витамином С же богаты шиповник, облепиха, черная смородина, сладкий перец, капуста и группа цитрусовых.

Также в рацион необходимо добавить говяжью и куриную печень, сыр и творог.