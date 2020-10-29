Врач назвала защищающие от коронавируса продукты

Известный российский диетолог Екатерина Бурляева назвала укрепляющие иммунитет продукты, что вследствие поможет избежать заражения COVID-19.
Специалист уверена, что употребление таких витаминов и минералов как А, С, D, Е, цинка, железа, селена и фолиевой кислоты помогает повышению иммунной системы человека.
В частности, витамином D богаты желток яйца, рыба и сливочное масло. Он способствует генерации специфических антимикробных белков в эпителии органов дыхания, что понижает риск заболеть респираторными заболеваниями, включая COVID-19. Печень трески же богата витамином A и D.
В орехах содержится так необходимый организму цинк. Витамин E можно восполнить употребляя на ежедневной основе две ложки подсолнечного масла. Витамином С же богаты шиповник, облепиха, черная смородина, сладкий перец, капуста и группа цитрусовых.
В заключение Бурляева добавила, что оптимальное питание хоть и является главным фактором по предотвращению и улучшению течения заболевания, однако и насыщать организм витаминами и важными микроэлементам трудно не прибегая к витаминному комплексу.