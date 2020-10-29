Оскандалившееся шоу «Голос» на Первом канале потребовали закрыть

Зрители потребовали от Первого канала закрыть шоу «Голос», который оскандалился после слепых прослушиваний дочери Романа Будникова. Ранее его дочь Александра прошла в следующий тур, из-за чего в соцсетях посыпалась критика и обвинения в «блате».

Партия «Коммунисты России» направила в дирекцию канала письмо с требованием закрыть проект и создать другую программу с другими правилами отбора и членами жюри.

Глава партии Максим Сурайкин заявил, что в жюри надо брать других людей – «далеких от гнилого и циничного мира шоу-бизнеса», передает Агентство городских новостей «Москва».

Сурайкин уверен, что история с дочкой Будникова стала «последней каплей», а «звездные родители» проталкивают детей и «потеряли стыд». Его предложение поддержал и музыкальный критик Сергей Соседов.

В интервью ФАН Соседов напомнил, что «Голос» не идет в прямом эфире, а значит, при монтаже может произойти все, что угодно, а голоса зрителей не будут учитывать. «Было бы честнее просто проводить шоу без участия зрителей, чтобы не морочить голову зрителям голосованием», – уверен Соседов.

Критик напомнил скандал с дочкой Алсу, которая выиграла в детском «Голосе», а Первый канал нашел следы накрутки и присудил победу всем финалистам. Соседов назвал эту ситуацию «позором». По этой причине эксперт посоветовал отказаться от детской версии «Голоса», но поддержал шоу для тех, кому за 60 – это показывает, что пенсионеры живут «полной жизнью».