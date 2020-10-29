Оскандалившееся шоу «Голос» на Первом канале потребовали закрыть

Партия «Коммунисты России» направила в дирекцию канала письмо с требованием закрыть проект и создать другую программу с другими правилами отбора и членами жюри.
Глава партии Максим Сурайкин заявил, что в жюри надо брать других людей – «далеких от гнилого и циничного мира шоу-бизнеса», передает Агентство городских новостей «Москва».
Сурайкин уверен, что история с дочкой Будникова стала «последней каплей», а «звездные родители» проталкивают детей и «потеряли стыд». Его предложение поддержал и музыкальный критик Сергей Соседов.
Критик напомнил скандал с дочкой Алсу, которая выиграла в детском «Голосе», а Первый канал нашел следы накрутки и присудил победу всем финалистам. Соседов назвал эту ситуацию «позором». По этой причине эксперт посоветовал отказаться от детской версии «Голоса», но поддержал шоу для тех, кому за 60 – это показывает, что пенсионеры живут «полной жизнью».
Нставник, к которому пошла Саша Будникова, рэпер Баста заступился за девушку. Музыкант напомнил, что не знал, к кому поворачиваться и удивился, что дети знаменитых родителей теперь не могут показывать свои таланты.