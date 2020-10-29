Гороскоп на 29 октября: кому сегодня повезет, а кто окажется среди неудачников

Овен

Сегодня у Овнов на первом месте будет любовь. Не пытайтесь думать рационально: просто расслабьтесь и наслаждайтесь моментом.

Телец

Сегодня Тельцы будут стоять перед выбором. Не делайте быстрых выводов и не давайте срочных ответов. Лучше возьмите паузу, чтобы хорошо над всем подумать.

Близнецы

Отличный день для семейной прогулки или душевного вечера в кругу родных людей. Наслаждайтесь атмосферой с близкими людьми.

Рак

Ракам сегодня противопоказаны переутомления и различные физические нагрузки. Лучше позаботьтесь о себе, сделайте приятные процедуры, приготовьте полезный завтрак и пейте витаминные чаи.

Лев

Львов сегодня ждет эмоциональный день. Чтобы не испортить себе настроение, научитесь контролировать свои эмоции и держать себя в руках. Чтобы избежать неловких ситуаций – лучше промолчите.

Дева

Дев ждет приятное предложение. Оно напрямую будет касаться вашего карьерного роста и финансового благополучия. Не стоит медлить – берите ситуацию в свои руки.

Весы

Весы сегодня могут почувствовать себя уставшими и опустошенными. Не отчаивайтесь и боритесь с этим состоянием. Просто отдохните и займитесь тем, что приносит вам наслаждение.

Скорпион

Сегодня хороший день, чтобы заняться основательно своим здоровьем. Полезные продукты, спорт, прогулка на свежем воздухе и правильные косметические процедуры способны подарить вам необходимые ощущения легкости.

Стрелец

День для Стрельцов пройдет активно. Вы сможете сделать много дел. Вечер обязательно посвятите любимому человеку.

Козерог

Астрологи рекомендуют провести день максимально спокойно. Делайте все по списку и никуда не торопитесь. Если все будете делать правильно – добьетесь успеха.

Водолей

Астрологи советуют сегодня Водолеям максимально погрузиться в рабочую рутину. Кроме этого, вам стоит навести порядок в финансовых делах.

Рыбы