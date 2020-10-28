Ср, 28.10.2020
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В Харькове девушка утопила свой автомобиль и стала героиней мемов

ФОТО: Скриншот с Telegram ВЕХА

В харьковских социальных сетях стало популярным фото девушки, сидящей на крыше машины посреди реки. Как выяснило агентство «РИА Новости», незадолго до ДТП Анна ехала по набережной, когда дорогу внезапно перебежал кот и чуть не попал под колеса автомобиля.

Девушка вывернула руль и вылетела за ограждение в реку. Многие пользователи сделали мемы, а некоторые начали шутить по поводу навыков вождения или предположили, что девушка была нетрезвой, передает RUS TVNET

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