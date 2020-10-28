В Харькове девушка утопила свой автомобиль и стала героиней мемов

На днях по харьковским пабликам разлетелось фото девушки, сидящей на крыше машины посреди реки. Оно стало поводом для насмешек. Оказалось, что девушку зовут Анна. Она ехала по набережной, когда под ее колеса бросился кот. Она вывернула руль и вылетела за ограждение в воду pic.twitter.com/Beu53vZWp2