Собчак поддержала Макрона в споре с Кадыровым. Ей стали звонить люди с кавказским акцентом и с угрозами

К моменту выхода этой публикации данный пост получил почти 50 000 комментариев, в основном – нелестных, а его автор впоследствии добавила, что после его публикации ее номер атакуют какие-то люди с кавказским акцентом и с угрозами.

«Макрон мой герой в эти дни», – написала Ксения Собчак. Она пояснила, что речь идет о словах президента Франции на похоронах убитого учителя Самюэля Пати. В частности, Макрон подчеркнул, что Франция продолжит публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда, потому что это – свобода слова. Он также объявил о борьбе с исламским сепаратизмом во Франции и обещал защитить светские ценности страны от радикального ислама.

«Свобода – самое ценное, что есть у человека. И именно свободу все мировые религии, все государства мира пытаются отнять. Вопрос степени и баланса», – высказалась по этому поводу Собчак, добавив, что произошедшее во Франции очень важно.

В то же время Ксения указала на удивительно средневековое понимание «покушения на ценности» Рамзана Кадырова, который ранее ответил Макрону в своем Telegram-канале. Среди прочего он писал, что «издевательское отношение к религии, насмешки над ней – все это они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом покушаются на ценности других людей», отметив, что президент Франции сам становится похож на террориста.

Позицию Кадырова Собчак прокомментировала так:

«Не хотите смотреть на рисунки пророка – не смотрите. Свобода - в том, чтобы покинуть класс, где их показывают. Если что-то тебе не нравится – НЕ СМОТРИ, УЙДИ, НЕ ВОВЛЕКАЙСЯ. Оставляя свободу всем остальным делать то, что хочется и нравится им. Все, что не описано уголовным кодексом – все РАЗРЕШЕНО».

Этот пост вызвал бурное обсуждение. Среди комментариев было много негатива, комментаторы отмечали, что есть разница между юмором и насмешками, проводили параллели из серии: «Оскорбление темнокожих – расизм, оскорбление евреев – антисемитизм, оскорбление мусульман – свобода слова?!». Добавляли, что оскорбления чувств верующих нельзя называть свободой слова, и использовали предложенную модель Ксении на примере с ее отцом:

«Надо будет напечатать лицо вашего отца на туалетной бумаге. Свобода в том, что вы, Ксения, можете не подтираться такой бумагой. А все, кто любит свободу, пусть подтираются бумагой с изображением вашего отца».

«Вот знаете, если кто-то обоссыт фото вашего покойного отца, выставит это на всеобщее обозрение, при этом будет утверждать, что это свобода слова, не думаю, Ксения, что вы промолчите!»

«Послушай, умница! А если сейчас начнут поносить последними словами твоего отца и мать? Ты просто выйдешь?».

На эти комментарии Собчак не отвечала, после шквала комментариев добавив лишь:

После публикации этого поста мой номер атакуют какие-то люди с кавказским акцентом и с угрозами. Пи**ец. Что и требовалось доказать.