Суд возобновляет дело Жерара Депардье об изнасиловании

Через девять месяцев французский суд прекратил расследование по этому делу из-за отсутствия достаточных доказательств для предъявления обвинения.

На днях же выяснилось, что в ближайшее время рассмотрение этого дела будет возобновлено. Источники рассказали агентству Agence France-Presse, что обвинительница подала жалобу в суд с целью провести повторное расследование в отношении 71-летнего Депардье.

Представители актера, в свою очередь, заявили, что их никто не предупреждал о возобновлении дела об изнасиловании. Французское агентство уточнило, что поданная девушкой жалоба в виде гражданского иска подразумевает автоматический старт расследования.