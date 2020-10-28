Фабрика открытий PROTO в Таллинне удивит посетителей новой программой

Фабрика открытий PROTO объявила ноябрь месяцем изобретателей и соберет под своей крышей на трех уик-эндах выходных лучших изобретателей со всей Эстонии. В фокусе этих мероприятий: изобретения будущего, научный театр и мастерские, а также творения молодых изобретателей. Удивительные открытия и изобретения вызывают интерес как у детей, так и у взрослых. Цель этих мероприятий, которые проходят здесь впервые, развивать и поощрять в молодежи творчество и изобретательский азарт.

По словам руководителя программы PROTO Сирели Уусмаа, ноябрь – это самый темный месяц в году, создающий идеальные условия для того, чтобы мастерить, например, что-нибудь в гараже. В ноябре уже некогда были запатентованы такие необходимые для повседневной жизни предметы, как банка с резьбой, колючая проволока, телефонная трубка, стиральная машина, светофор, электробритва и искусственное сердце.

«Длинные осенние вечера способствуют творческой работе в мастерских, поэтому мы хотим воссоздать эту вдохновляющую атмосферу креатива в три предстоящих уик-энда ноября», – сказала Уусмаа. Она уточнила, что эти специальные мероприятия будут не последними, их планируется сделать ежегодными. «Из-за распространения коронавируса мы решили распределить мероприятия на три пары выходных в этом году, но рассматриваем возможность их их преобразования в большой однодневный фестиваль в будущем», – комментирует свои планы Уусмаа.

В последующие выходные PROTO представит посетителям компании, ассоциации, образовательные учреждения, музеи и других популяризаторов науки, которые проведут увлекательные мастер-классы, посвященные разнообразным ремеслам и изобретениям. В программе также захватывающие квесты и игры, а еще представления научного театра.

Первые выходные серии пройдут с 31 октября по 1 ноября и будут посвящены изобретателям и изобретениям будущего. Увлекательную робототехнику представит TalTech, который заставит роботов танцевать. Solaride, первый в Эстонии производитель автомобилей на солнечных батареях, продемонстрирует, как именно работает автомобиль на солнечной энергии. Популярный технический кружок для девочек HK Unicorn Squad покажет, как управляют дронами и как из организма человека можно извлекать музыку. Также выступит молодежь из Rakett 69, и ожидается много других интересных мероприятий.

Второй уик-энд 7.11-8.11, привлечет на фабрику PROTO много эффектных и увлекательных исследовательских представлений и семинаров. С зрелищным представлением выступит научный театр «Kolm Põrsake» («Три поросенка»). Фан-клуб Lego для взрослых ESTLug построит большой город из кубиков Lego на глазах у всех посетителей. Средняя школа Кадрина организует увлекательный семинар по 3D-моделированию и печати. Смарт-эксперты в области генетики научат вас, как поместить природу в банку, чтобы она могла там жить своей жизнью.

ФОТО: PROTO

Месяц исследований завершится серией мероприятий 14-15 ноября, которые будут посвящены самым маленьким изобретателям. В гости в PROTO приедет Деревня изобретателей Лотте. Эстонский морской музей организует увлекательные эксперименты и мастерские, связанные с исследованиями Балтийского моря. Магазин развивающих игрушек Taibutera покажет маленьким изобретателям свою новую научную серию. Тартуский Дом природы организует мастер-классы и покажет, как решаются некоторые научные задачи. Будет открыт для посещения Мир изобретателей PROTO и другие увлекательные занятия для всей семьи.

В связи с распространением коронавируса фабрика PROTO также предпринимает специальные меры безопасности для защиты здоровья посетителей. Во всех помещениях имеются средства для дезинфекции и ящики для мусора, которые открываются ногами. Наиболее часто используемые поверхности регулярно дезинфицируются Всех посетителей просят надевать защитные маски на VR-очки и резиновые перчатки. Организаторы мастер-классов и посетители обязаны носить защитные маски.